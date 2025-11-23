Европейските страни предложиха промени в плана на САЩ за Украйна

Европейските страни са представили променена версия на мирния план на САЩ за Украйна, която отхвърля предложените ограничения за въоръжените сили на Киев и териториалните отстъпки, според документ, видян от Ройтерс.

Документът, подготвен за преговорите по плана в Женева, предлага военните сили на Украйна да бъдат ограничени до 800 хил. души „в мирно време“ вместо общото ограничение до 600 хил. военни, както предлага планът на САЩ.

В него се казва също, че „преговорите за териториални размени ще започнат от конактната линия“ вместо да се определя предварително, че някои области трябва да бъдат признати за „фактически“ руски, както се предлага в плана на САЩ.

Контрапредложението е изготвено от т. нар. европейски сили Е3 – Великобритания, Франция и Германия, според запознат с документа източник.

Той се основава на предложението на САЩ, но му прави преглед точка по точка, като предлага заличавания или промени.

Предвижда се Украйна да получи гаранция за сигурност от САЩ, подобна на клаузата в чл. 5 на НАТО. И се отхвърля предложението на САЩ за използване на руските активи, замразени в западни страни, предимно в Европейския съюз.

„Украйна ще бъде напълно възстановена и компенсирана финансово, включително чрез руски държавни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите, нанесени на Украйна“, се посочва в документа.

Планът на САЩ предлага 100 млрд. долара от замразените руски средства да бъдат инвестирани във водена от САЩ инициатива за възстановяване и инвестиции в Украйна, а САЩ да получат 50% от печалбите от това начинание.

САЩ предложиха също така остатъкът да бъде инвестиран в „отделен инвестиционен инструмент на САЩ и Русия“.

Украински, американски и европейски официални представители се срещнаха в неделя в Женева, за да обсъдят проекта на план, представен от Вашингтон, за прекратяване на войната в Украйна, след като Киев и съюзниците му изразиха притеснение от големите според тях отстъпки към агресора Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който подкрепи плана от 28 точки, заяви, че Украйна не е благодарна на американските усилия относно войната, което накара украински официални представители да подчертаят своята благодарност към американския президент за подкрепата му

В петък Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има срок до четвъртък да одобри плана. За много украинци, включително войниците, които се сражават на фронтовите линии, такива условия биха означавали капитулация след почти четиригодишни сражения в най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война. В събота Тръмп заяви, че сегашното предложение за прекратяване на войната не е окончателното му предложение.

С делегацията на САЩ, водена от държавния секретар Марко Рубио, основните преговори между американските и украинските официални представители започнаха в Женева в неделя следобед в напрегната обстановка в американското посолство, скоро след като Тръмп се възмути в публикация в Truth Social, че украинското ръководство е проявило „нулева благодарност“ към САЩ за усилията им, а Европа продължава да купува руски петрол.

Рубио прекъсна срещата, за да говори с репортери, като заяви, че преговорите вероятно са били най-добрите, които САЩ са провеждали с Украйна, откакто Тръмп се завърна на власт.

Той каза, че ще бъдат направени промени в плана, за да се постигне решение, което да е приемливо както за Украйна, така и за САЩ.

„Очевидно планът в крайна сметка ще трябва да бъде одобрен от нашите президенти, но се чувствам много уверен, че това ще се случи предвид напредъка, който постигнахме“, заяви Рубио, който пристигна в Женева с американския специален пратеник Стив Уиткоф.

Андрий Ермак, ръководител на украинската делегация, се постара да благодари на Тръмп за ангажимента му към Киев по време на кратките изявления преди с Рубио да се върнат към преговорите. Минути по-късно самият Зеленски благодари на Тръмп.