Контраплан на Украйна настоява за щит от САЩ по подобие на НАТО

Украйна и нейните европейски съюзници ще настояват, че преговори с Русия за каквито и да било териториални размени могат да се проведат, едва след като войната по сегашната линия на контакт приключи, съобщават запознати с контрапредложението източници. То ще бъде предоставено на САЩ по-късно днес в Швейцария, предава Bloomberg.

Отговорът им на плана от 28 точки на САЩ изисква гаранции за сигурност от американците, които да отразяват клаузата за взаимна отбрана от член пети на НАТО, и замразените руски активи да бъдат използвани за възстановяване и компенсации на Киев, според източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като нямат право да обсъждат разговори от частен характер. Те отхвърлят исканията на Москва Киев да отстъпи неокупирана територия в източната част.

Освен това САЩ ще бъдат компенсирати за стабилните гаранции, които предоставят, а руските активи ще останат замразени, освен ако Москва не приеме да плати за нанесените щети.

Други санкции ще бъдат отменени поетапно и Русия ще бъде постепенно върната в световната икономика, ако спазва споразумението.

Европейският отговор идва в момент, когато съветниците по националната сигурност на САЩ, Украйна и ЕС провеждат среща в Женева, за да обсъдят плана на САЩ, а президентът Доналд Тръмп продължава да настоява за бързо споразумение.

Андрий Ермак, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, заяви в социалната мрежа X, че се е срещнал с националните съветници по сигурността на Великобритания, Франция и Германия.

Той допълни, че следващата среща ще бъде с американската делегация и отбеляза, че „ние сме в много конструктивно настроение“.

Съгласно условията, предложени от САЩ, Украйна ще трябва да изтегли войските си от части от Източен Донбас, които Русия не е успяла да окупира напълно. Районът ще се превърне в неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като руска.

Москва ще получи също фактическо признаване на контрола ѝ над Крим, Луганска и Донецка област. По-голямата част от останалата фронтова линия, включително Херсонска и Запорожка област, ще бъде на практика замразена.

Предложението на САЩ, което е изготвено с участието на Русия, също така ще ограничи числеността на украинските въоръжени сили до 600 хил. души.

Европейските лидери, заедно с членовете на Г-7 Канада и Япония, отхвърлиха идеята, че границите на Украйна могат да бъдат свити или че въоръжените сили може да бъдат ограничени в изявление, направено в събота в рамките на срещата на Г-20 в Южна Африка.

Запознатите източници заявиха, че може да се договори по-голям лимит. Украйна вече е заявила, че се нуждае от армия от най-малко 800 хил. души в мирно време.

Много други клаузи, предложени от САЩ, включително връщане на всички заложници, в това число и деца, биха били приемливи. Плановете трябва да включат програма за събиране на семействата и разпоредби за справяне със страданията на жертвите на войната, допълват източниците.

Всяко споразумение ще бъде поставено под надзора на САЩ и гарантирано от мирен съвет, председателстван от Тръмп.

Докато официалните представители започнаха срещата си при закрити врата в Женева германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че целта е да се изготви план, който да е приемлив за Украйна и може да се използва в преговорите с Русия. Това вероятно ще отнеме време, допълни той.

„В момента не съм убеден, че ще успеем да стигнем до решението, което президентът Тръмп иска в следващите няколко дни“, каза Мерц в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

Опасен момент за Украйна

Проектопланът на САЩ, който включва много от ключовите искания на Русия и предлага само неясни уверения на Украйна за „солидни гаранции за сигурност“, идва в опасен момент за страната, отбелязва Ройтерс.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в неделя, че границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила, армията ѝ не може да бъде оставена уязвима от атаки и че Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна.

„Имаме този текст. Получихме го чрез съществуващите канали за комуникация с администрацията на САЩ“, отбеляза тя.

Русия настъпва в някои части на фронта макар и бавно и според западни и украински официални представители настъплението струва много скъпо от гледна точка на загубени човешки животи.

Транспортният център Покровск е частично превзет от руските сили, а украински командири твърдят, че не разполагат с достатъчно войници, за да предотвратят малките, но постоянни набези.

Електроенергийни и газови съоръжения на Украйна са порязявани при атаки с дронове и ракети, което означава, че милиони хора са без вода, отопление и електроенергия по няколко часа на ден.

Предаване на предимството на Русия?

Украинският президент Володимир Зеленски приветства дипломатическите усилия в Женева, като заяви, че се надява те да доведат до резултат.

Киев беше обнадежден през последните седмици, след като САЩ затегнаха санкциите срещу руския петролен сектор, основният източник на финансиране за войната, а собствените му удари с дронове и ракети с голям обсег нанесоха значителни щети на индустрията.

Но проектът за мирен план изглежда връща дипломатическото предимство на Москва. Украйна разчита в голяма степен на американското разузнаване и оръжия, за да поддържа войната си срещу Русия.

Европейски и други западни лидери заявиха, че мирният план на САЩ е основа за преговори за прекратяване на войната, но се нуждае от „допълнителна работа“. Източник на германското правителство съобщи, че европейски проект за мирен план въз основа на предложението на САЩ е бил изпратен на Украйна и на американската администрация.

Турският президент Реджеп Ердоган каза, че ще разговаря с руския си колега Владимир Путин за Украйна в понеделник и че ще сподели резултатите с европейските и американските си съюзници.

Попитан за европейския проект за мирен план, финландският президент Александър Стуб заяви, че са били предложени много планове с различни приноси за тях.

„Това означава, че имаме достатъчно материал, за да съставим мирен план, който да доведе до устойчив и справедлив мир“, каза той пред Ройтерс в Йоханесбург.