Тръмп се закани да спре миграцията в САЩ от „третия свят“

Администрацията на САЩ започва работа по трайно преустановяване на миграцията от "държави от третия свят". Това заяви американски президент Доналд Тръмп, цитиран от световните агенции.

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно, съобщава БТА.

Тръмп също така заяви, че неговата администрация ще спре всички федерални помощи и субсидии за онези, които не са граждани на САЩ, допълва Ройтерс.

"Ще преустановя окончателно имиграцията, идваща от всички страни от третия свят, за да позволя на американската система да се възстанови напълно“, заяви Тръмп в социалните си канали. Той също така заплаши да анулира милионите разрешителни за прием на чужденци, отпуснати от правителството на предшественика му Джо Байдън и да експулсира всеки, който не представлява „преимущество за САЩ“, допълва Франс прес.

„Само обратна миграция може напълно да реши тази ситуация“, посочи още той, цитиран от Bloomberg.

Президентът не даде подробности по отношение на това как ще прилага своите политики или кои държави влизат в определението „трети свят“ – обиден израз, използван обикновено за развиващите се държави. Конгресът на САЩ от години се опитва да приеме по-значителни реформи на имиграционните закони в страната и съдилищата вече отхвърлиха някои от указите на Тръмп, целящи да ограничат притока на хора към САЩ.

Президентът също така заплаши, че ще денатурализира мигранти, които „подкопават вътрешното спокойствие и ще депортирам всеки чужденец, който е бреме за обществото, риск за сигурността или несъвместим със западната цивилизация", добавя Ройтерс.

Позицията на Тръмп бе обявена, слез като афганистанец, дошъл в САЩ по програма за пренастаняване на изложени на риск в Афганистан местни жители, сътрудничили на американците, простреля близо до Белия дом двама военни от Националната гвардия – мъж и жена. Жената почина от раните си, а мъжът е в тежко състояние.

Тръмп има агресивен подход към прилагането на имиграционните закони, който включва разполагане на екипи от агенти в страната често въпреки възраженията на местните власти и въпреки твърденията, че длъжностните лица неправомерно депортират хора в нарушение на съдебните решения и други правни защити, припомня Bloomberg.

Администрацията също така значително намали тавана за приема на бежанци, прекрати временния защитен статут за мигранти от много страни, наложи такса от 100 000 долара за кандидатстване за визи H-1B, които се използват от технологични компании и университети за висококвалифицирани работници, и отмени хиляди визи. Властите също така оспорват конституционното право на гражданство по рождение съгласно 14-та поправка от конституцията на САЩ.

След като отново встъпи в длъжност, Тръмп подписа указ, спиращ приема на бежанци, който беше незабавно оспорена в съда. Апелативен съд позволи временно спиране на приема на нови бежанци, докато съдебният процес продължава, но нареди на правителството да предоставя услуги на хората, които вече са пристигнали в страната.