Съдът може да промени начина, по който Тръмп използва любимото си оръжие за натиск

Митата са любимата мярка на американския президент Доналд Тръмп и освен елемент на тъговската политика, те се превърнаха в част от външната му политика в неговия втори мандат, пише АР. Тръмп използва митата, за да прекрати огъня между Индия и Пакистан, за да накаже Канада за телевизионна реклама, която не му харесва, за да притисне Бразилия и Индия и т.н.

Но този мощен инструмент може да загуби силата си, ако Върховният съд на САЩ отсъди, че президентът е надхвърлил правомощията си, налагайки мита за вноса на стоки в САЩ без Конгреса. Очаква се през предстоящата седмица Върховният съд на САЩ да се произнесе по казуса, а защитата на Министерството на правосъдието включва аргумента, че митата са част от външната политика на американския президент - област, която е извън правомощията на съда.

В досегашни отсъждания на различни съдебни инстанции по този въпрос се казва, че Тръмп няма право, съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия, да определя размера на вносните мита. Това е правомощие на Конгреса на САЩ. Но има мнения на съдии, че законодателството позволява на президента на САЩ при извънредни ситуации, без конкретни ограничения, да регулира вноса в страната.

Съдът остави да действат митата, докато се произнесе по делото. А Доналд Тръмп продължи да използва митата по любимия си начин - да притиска държавите и да се опитва да ги накара да направят това, което иска.

Повечето американски президенти не използват мита, а санкции - замразяване на активи, ембарго или други мерки, когато става въпрос за външна политика и национална сигурност, казва Джош Липски, един от бившите служители в Държавния департамент по времето на Барак Обама. Днес той е един от председателите на Атлантическия съвет.

Експертът уточнява, че митата са "по-скоро скалпел, а не чук".

Наблюдатели отбелязват пред АР, че досега в историята няма друг президент, който да използва митническата политика по начина, по който я използва Доналд Тръмп. Това е "широкомащабна икономическа атака", която цели да накара чуждите правителства да променят своите позиции, казват от Центъра за нова американска сигурност.