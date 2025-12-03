ЕК подготвя план за повишаване на устойчивостта на ЕС на икономически заплахи

Европейската комисия (ЕК) подготвя план за повишаване на устойчивостта на Европейския съюз (ЕС) към заплахи, като проблеми с доставките на редкоземни елементи, чрез подобряване на съществуващите търговски мерки и използване на нови защитни механизми за укрепване на икономическата сигурност.

Изпълнителният орган на ЕС работи по „доктрина за икономическа сигурност“ за 27-членния блок, който се бори с американските мита и китайските ограничения, които задушиха доставките на основни редкоземни елементи и чипове, пише Ройтерс.

Блокът иска да остане световен лидер в производството, но рискува да изостане от Китай и САЩ в новите технологии, като батерии и изкуствен интелект.

Комисията иска да координира по-тясно с членките на ЕС и бизнеса, за да преразгледа веригите на доставки, правилата за входящи инвестиции, отбранителния и космическия сектор, както и силата си в новите технологии и критичната инфраструктура.

„Искаме да преминем от реагиране към преформулиране на политиките си“, коментира еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович. „Започваме процеса... защото бяхме многократно подложени на изпитания тази година, и не мисля, че това ще спре на първи януари“, добавя той.

Според Шефчович до третото тримесечие на 2026 г. Комисията ще проучи как да ускори прилагането на съществуващите търговски мерки, като антидъмпингови и антисубсидийни мита, които понастоящем могат да се използват само след едногодишни разследвания.

ЕК може да разработи и нови мерки за противодействие на нелоялните търговски и пазарни нарушения, включително свръхкапацитета, за да насърчи фирмите във високорискови сектори да имат повече от един доставчик. ЕК иска и да определи предпочитаните компании, базирани в ЕС, които да работят по обществени поръчки в стратегически сектори.

Брюксел също така ще даде приоритет на подкрепата за предприятията от ЕС, които намаляват чуждестранната зависимост в критични сектори или технологии. Блокът иска да предотврати „високорискови субекти“ да се възползват от фондове на ЕС и ще засили скрининга на входящите инвестиции.

Шефчович посочва, че ЕС вероятно ще си вземе поуки от Япония, която реагира на спирането на износа на редкоземни елементи от Китай през 2010 г. поради териториален спор, като диверсифицира, рециклира повече, изгради резерви и създаде нови партньорства.

Заместник-председателят на Комисията Стефан Сежурне казва, че ЕС може да направи някои мерки за диверсификация задължителни. „От съображения за икономическа сигурност европейските компании – точно както японските и американските компании, или дори индийските, трябва да спрат да купуват 100% китайски стоки“, подчертава той.