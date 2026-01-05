IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Тръмп заплаши с удари и Колумбия и Мексико

Президентът на Венецуела Николас Мадуро ще се яви пред американския съд в понеделник

08:19 | 05.01.26 г. 5
Автор - снимка
Създател
Снимка: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Снимка: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Президентът на Венецуела Николас Мадуро ще се яви пред американския съд в понеделник, след като през уикенда беше заловен от американските сили, а американският президент Доналд Тръмп остави отворена възможността за нови удари, ако САЩ не постигнат целта си с временния лидер на страната, съобщава Ройтерс.

Тръмп заяви пред репортери в неделя, че може да разпореди нов удар, ако Венецуела не сътрудничи на САЩ в усилията им да отворят петролната индустрия на страната и да спрат трафика на наркотици. Той също така заплаши с военни действия в Колумбия и Мексико и заяви, че комунистическият режим в Куба „изглежда готов да падне“ от само себе си.

Такава операция "ми звучи добре", каза Тръмп по отношение на Колумбия. Той се аргументира, че "Колумбия (подобно на съседна Венецуела) също е много болна (и) е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати".

Свързани статии

Той "обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро.

Като представител на левицата, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския президент, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа X.

Петро освен това разкритикува американската военна операция преди два дни. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на Венецуела, арестът се превръща в отвличане", написа още той в Х.

Посолствата на Колумбия и Мексико във Вашингтон не са отговорили веднага на исканията за коментар на Ройтерс.

Тръмп направи изказването си в навечерието на планираното явяване на Мадуро в понеделник пред федерален съдия в Ню Йорк. Мадуро беше задържан по време на военна акция в събота в Каракас, която предизвика международна загриженост и потопи Венецуела в несигурност.

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп описаха ареста като правоприлагаща мярка, за да бъде Мадуро подведен под отговорност за повдигнатите през 2020 г. наказателни обвинения, в които се твърди, че участва в наркотерористична конспирация. Самият Тръмп обаче заяви, че са налице и други фактори, като посочи, че акцията е била провокирана от притока на венецуелски имигранти в САЩ и решението на страната да национализира американските петролни интереси преди десетилетия.

„Ние командваме“

„Връщаме си това, което са ни откраднали“, заяви Тръмп на борда на Air Force One, докато се връщаше в неделя от Флорида във Вашингтон. „Ние командваме.“

Петролните компании ще се върнат във Венецуела и ще възстановят петролната индустрия на страната, заяви Тръмп. „Те ще похарчат милиарди долари и ще извлекат петрола от земята“, каза той.

Световните цени на петрола леко се повишиха в рамките на нестабилна търговия, докато инвеститорите обмислят последствията от военните действия на САЩ във Венецуела.

Междувременно правителството на Мадуро остава на власт в Каракас, а висшите длъжностни лица продължават да се противопоставят.

Вицепрезидентът Делси Родригес, която пое функциите на временен лидер, заяви, че Мадуро остава президент и опроверга твърдението на Тръмп, че тя е готова да работи със САЩ. Родригес, която е и министър на петрола, отдавна е смятана за най-прагматичния член от близкото обкръжение на Мадуро.

63-годишният Мадуро е обвинен, че е подкрепял големи групи за трафик на наркотици, например картела Синалоа и бандата Трен де Арагуа.

Мадуро отрича да е извършил престъпления и може да минат няколко месеца, преди да бъде съден.

В неделя Тръмп заяви, че администрацията му ще се опита да работи с настоящото правителство на Венецуела за ограничаване на трафика на наркотици и отваряне на нефтената индустрия, вместо да настоява за избори за избор на нови лидери.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:13 | 05.01.26 г.
николас мадуро икономиката на венецуела Доналд Тръмп кризата във Венецуела
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
5
rate up comment 2 rate down comment 15
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: 0pk Обичам да виждам шизофреничните напъни на копейкослугинажа - довчера целувал на Тръмп подметките, днес обаче вече бил "далекозападен диктатор"... ох, горките, хахаааа :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 15 rate down comment 2
0pk
преди 2 часа
До: гъбко хахаха, как бре, вчера нали не беше от ваще? Или вий сте от тия, дето се присламчват към тоя с по-голямата бухалка? Пдрси, сър. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 2 rate down comment 14
гъбко
преди 2 часа
До: 0pk ... Тцъ !! Този е от нашите !! Мадуро не е ... :))) ... Провери ли цената на пилето с ориз ?! Правилно ли са конвертирали в евро ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 17 rate down comment 3
0pk
преди 2 часа
До: гъбко как е другари зеленчуци, ще въвеждате ли непосилни-руашащоикономически санкции срещу поредния далекозападен диктатор? Не чувам протестните възгласи на свободния свет, няма ги заявленията за прекъсване на икономическите връзки и гръмки съдебни дела за международен тероризъм. Да не ви е страх от 12 тонните бомби на диктатора? Срамота! :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 11 rate down comment 22
гъбко
преди 4 часа
Хихи ... Ние командваме. ... брутален ... !! ... Как е друзя фронтоваци-антиваксъре-газовици ?! Справя ли се комадирЪТ !! Пита се в задачата , ще пускат ли пак от онези 12 тонни бомби , дето ги закара от единият край на света до другият , и от височина 12хил метра ги вкара три броя в една и съща дупка с диаметър 1м !! Без отклонение !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още