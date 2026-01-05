Тръмп заплаши с удари и Колумбия и Мексико

Президентът на Венецуела Николас Мадуро ще се яви пред американския съд в понеделник, след като през уикенда беше заловен от американските сили, а американският президент Доналд Тръмп остави отворена възможността за нови удари, ако САЩ не постигнат целта си с временния лидер на страната, съобщава Ройтерс.

Тръмп заяви пред репортери в неделя, че може да разпореди нов удар, ако Венецуела не сътрудничи на САЩ в усилията им да отворят петролната индустрия на страната и да спрат трафика на наркотици. Той също така заплаши с военни действия в Колумбия и Мексико и заяви, че комунистическият режим в Куба „изглежда готов да падне“ от само себе си.

Такава операция "ми звучи добре", каза Тръмп по отношение на Колумбия. Той се аргументира, че "Колумбия (подобно на съседна Венецуела) също е много болна (и) е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати".

Той "обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро.

Като представител на левицата, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския президент, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа X.

Петро освен това разкритикува американската военна операция преди два дни. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на Венецуела, арестът се превръща в отвличане", написа още той в Х.

Посолствата на Колумбия и Мексико във Вашингтон не са отговорили веднага на исканията за коментар на Ройтерс.

Тръмп направи изказването си в навечерието на планираното явяване на Мадуро в понеделник пред федерален съдия в Ню Йорк. Мадуро беше задържан по време на военна акция в събота в Каракас, която предизвика международна загриженост и потопи Венецуела в несигурност.

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп описаха ареста като правоприлагаща мярка, за да бъде Мадуро подведен под отговорност за повдигнатите през 2020 г. наказателни обвинения, в които се твърди, че участва в наркотерористична конспирация. Самият Тръмп обаче заяви, че са налице и други фактори, като посочи, че акцията е била провокирана от притока на венецуелски имигранти в САЩ и решението на страната да национализира американските петролни интереси преди десетилетия.

„Ние командваме“

„Връщаме си това, което са ни откраднали“, заяви Тръмп на борда на Air Force One, докато се връщаше в неделя от Флорида във Вашингтон. „Ние командваме.“

Петролните компании ще се върнат във Венецуела и ще възстановят петролната индустрия на страната, заяви Тръмп. „Те ще похарчат милиарди долари и ще извлекат петрола от земята“, каза той.

Световните цени на петрола леко се повишиха в рамките на нестабилна търговия, докато инвеститорите обмислят последствията от военните действия на САЩ във Венецуела.

Междувременно правителството на Мадуро остава на власт в Каракас, а висшите длъжностни лица продължават да се противопоставят.

Вицепрезидентът Делси Родригес, която пое функциите на временен лидер, заяви, че Мадуро остава президент и опроверга твърдението на Тръмп, че тя е готова да работи със САЩ. Родригес, която е и министър на петрола, отдавна е смятана за най-прагматичния член от близкото обкръжение на Мадуро.

63-годишният Мадуро е обвинен, че е подкрепял големи групи за трафик на наркотици, например картела Синалоа и бандата Трен де Арагуа.

Мадуро отрича да е извършил престъпления и може да минат няколко месеца, преди да бъде съден.

В неделя Тръмп заяви, че администрацията му ще се опита да работи с настоящото правителство на Венецуела за ограничаване на трафика на наркотици и отваряне на нефтената индустрия, вместо да настоява за избори за избор на нови лидери.