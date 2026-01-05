Wall Street започва седмицата с ръстове въпреки напрежението около Венецуела*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове въпреки напрежението около залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 и индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишават с по 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,8%.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще поемат контрола върху богатата на петрол страна, докато Мадуро, когото Вашингтон многократно е обвинявал в управление на „наркодържава“ и фалшифициране на избори, в неделя се намираше в ареста в Ню Йорк в очакване да му бъдат повдигнати обвинения. САЩ не са предприемали такава пряка намеса в Латинска Америка от нашествието в Панама през 1989 г.

Акциите на компаниите в енергийния сектор поскъпват, тъй като се смяташе, че те ще се възползват от възстановяването на петролната инфраструктура на Венецуела.

Цената на книжата на Chevron отбелязва ръст от 5% поради вече установеното си присъствие във Венецуела, която разполага с най-големите доказани петролни резерви в света. Акциите на Exxon Mobil поскъпват с 2%.

„Това е значимо геополитическо събитие, макар и да е малко вероятно да окаже сериозно влияние върху пазара в краткосрочен план“, коментира Матю Акс, политически анализатор в Evercore.

На този фон акциите на гигантите в отбраната General Dynamics и Lockheed Martin също леко поскъпнаха, като последните действия на Тръмп показаха, че бързите военни удари ще бъдат ключова част от неговата политика за справяне с възникващите геополитически проблеми.

Междувременно тази седмица трейдърите ще очакват публикуването на доклада за заетостта в САЩ през декември в петък. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакват икономиката да е добавила 54 хил. нови работни места през миналия месец.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,181%, а тази по 30-годишните - до 4,868%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,28% до 98,698 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,15% до 61,45 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,34% до 58,09 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,41 на сто и се търгува на цена от 4434 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.