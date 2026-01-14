САЩ спират да обработват визи за 75 страни, включително пет балкански

Администрацията на Доналд Тръмп спира обработването на всички визи за кандидати от 75 страни, съобщи в сряда говорител на Държавния департамент, цитиран от Ройтерс.

Той не даде подробности за плана, съобщен първо от Fox News, която се позова на меморандум на Държавния департамент.

Паузата ще започне на 21 януари, съобщи телевизията. Сомалия, Русия, Иран, Афганистан, Бразилия, Нигерия, Тайланд са сред засегнатите държави, става ясно от доклада. В списъка са и пет балкански страни - Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово и Албания.

Меморандумът дава указания на американските посолства да отказват визи съгласно действащото законодателство, докато Държавният департамент преразгледа процедурите си. Не е посочен срок.

Паузата, за която се съобщава, идва на фона на обхватни мерки срещу имиграцията, предприети от президента на САЩ Доналд Тръмп, откакто встъпи в длъжност през януари м. г.

През ноември Тръмп заяви, че ще „преустанови завинаги“ имиграцията от всички „страни от Третия свят“ след стрелбата близо до Белия дом от афганистански гражданин, при която загина член на Националната гвардия.

Държавният департамент съобщи в понеделник, че е анулирал над 100 хил. визи от завръщането на Тръмп в Белия дом. А миналия месец Министерството на правосъдието заяви, че администрацията на американския президент е депортирала над 605 хил. души. Други 2,5 млн. са си тръгнали сами.

Новият ход не засяга туристическите и бизнес визи, въпреки че администрацията на Тръмп заяви, че ще проверява публикациите в социалните мрежи на всички кандидати.