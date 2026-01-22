Експерт: Промените в Изборния кодекс саботират провеждането на честни избори

Важно е бъдещото служебно правителство да се придържа към основната си роля – провеждане на честни избори. С последните промени в изборното законодателство обаче виждаме как този процес започва да се утежнява. Това каза Христо Господинов, преподавател по политически науки, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той заяви, че сканиращите устройства, за които се говори, ще създадат трудности и по-скоро целят да саботират процеса. По думите му бъдещият служебен кабинет ще е изправен пред предизвикателство да организира такъв тип избори.

„По всяка вероятност кампанията ще бъде съсредоточена върху негативни послания, макар и да има нужда от повече консолидираща и позитивна реторика“, отбеляза Господинов.

Според него Илияна Йотова няма да се отдалечи от позициите на Радев. По-скоро се очаква тя да изразява по-ясно личното си мнение, за да консолидира вот за предстоящите избори.

Въпросът за това кой ще назначи следващия служебен премиер е наистина интересен, отбеляза експертът. „Ако кандидатите от домовата книга откажат, това ще създаде интересен исторически прецедент. Спекулира се за някои имена, но все още нямаме яснота кой ще е следващият служебен министър-председател“.

Господинов заяви, че до момента няма случай в българската история президент да подаде оставка. Това ясно показва, че Румен Радев е готов да влезе в друга роля в българския политически живот.

Всички очакваме да научим с интерес как Румен Радев си представя българската външна политика. На първо място предстои да видим къде ще се позиционира неговият проект в политическата сфера. Негови изказвания досега са давали силни послания за привличане на патриотичния вот. Също толкова са важни и хората, които ще са около него“, коментира гостът.

