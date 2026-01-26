IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Общественото напрежение у нас продължава да расте и в края на миналата година

Преходът от лев към евро, свързан с ръст на цените, натрупва страхове и несигурност в очакванията на българите за публичното и личното благосъстояние, констатират социолози

13:03 | 26.01.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Индексът на обществено напрежение отбелязва ръст и достига стойност от 6,76 през последното тримесечие на миналата година и така той вече още по-стабилно стои във фазата „висок, трудно контролирани рискове“. За сравнение през третото тримесечие на 2025 г. неговата стойност беше 6,09, посочват от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“, които изследват съвместно индекса.

Според социолозите най-значимите събития, довели до пик на напрежението през периода, са дискусиите и поведението на политическите сили около приемането на държавния бюджет, които предизвикаха големи протести. Те констатират, че ефектът от оставката на правителството е разреждане на напрежението, но отчитат, че рисковете остават.

Общи характеристики, държавност и среда

Периодът от октомври до декември 2025 г. се оказа наситен с много повече политически събития, довели до сериозни вълнения, отколкото икономически, битови, или инциденти със сериозен резонанс.

Периодът се характеризира със сравнително ниво на безработица, но започва да се усеща липса на работна ръка. Инфлацията постепенно се повишава, което дава своето негативно отражение, посочват социолозите.

Те напомнят, че по данни от международни организации по корупция България е на дъното на класациите за целия ЕС. Разкритията в последните месеци на отиващото си правителство, както и опитите на управляващите да преразпределят средства, служи като натягащ напрежението индикатор.

Престъпленията от общ характер на глава от населението не показват динамика, но това може да се дължи и на отказ от подаване на оплаквания (особено при високо недоверие в правителството и правоохранителните органи), смятат изследователите на общественото мнение.

Благосъстояние и доверие

Негативното отношение към парламента и правителството, традиционно с високи стойности, очаквано продължава да нараства през последния тримесечен период. За сметка на това положителните нагласи към президентската институция се увеличават. Социолозите напомнят, че изследването е проведено преди обявената оставка от Румен Радев.

В очакванията на българите за публичното и личното благосъстояние отчетливо започват да се натрупват страхове и несигурност – вероятно и заради прехода от лев към евро. През последното тримесечие значително се повишават негативните оценки и очаквания по отношение на общото благосъстояние на страната. Регистрира се и рязко повишаване на безпокойството по отношение на личните финанси. Остава устойчива и доминиращата тревожност за ръст на цените.

Публичност

Сравнително големият за периода брой протести и участващи в тях, при това в цялата страна, е съпроводен с много дискусии в социалните мрежи и медиите, които изразяват негативизъм. Налице е отчетлив ръст на тези публикации – както в абсолютна стойност, така и като дял и като достигната аудитория.

Преобладаващите теми в публичното пространство, които формират степента на напрежение, са тези, свързани с параметрите на предложения от правителството в оставка бюджет за 2026 г., недоволството към представители на управляващото мнозинство, гарнирано с обидни епитети, протестите, проблемите със свободата на словото и други.

Социолозите посочват, че на този фон някои битови трудности около въвеждането на еврото не излизат на повърхността.

Източник: Агенция Мяра и Център за анализ и кризисни комуникации Източник: Агенция Мяра и Център за анализ и кризисни комуникации

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 13:03 | 26.01.26 г.
индекс обществено напражение политическата криза Център за анализ и кризисни комуникации и агенция Агенция Мяра България в еврозоната
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
khao
преди 53 минути
чакай да позная... и сега Зеления чорап като спечели, това напрежение резко ще спадне! :):) ... и после ще гледаме или нова сглобка или втора серия на сериала ДС кмет в София! :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още