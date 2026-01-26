Общественото напрежение у нас продължава да расте и в края на миналата година

Индексът на обществено напрежение отбелязва ръст и достига стойност от 6,76 през последното тримесечие на миналата година и така той вече още по-стабилно стои във фазата „висок, трудно контролирани рискове“. За сравнение през третото тримесечие на 2025 г. неговата стойност беше 6,09, посочват от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“, които изследват съвместно индекса.

Според социолозите най-значимите събития, довели до пик на напрежението през периода, са дискусиите и поведението на политическите сили около приемането на държавния бюджет, които предизвикаха големи протести. Те констатират, че ефектът от оставката на правителството е разреждане на напрежението, но отчитат, че рисковете остават.

Общи характеристики, държавност и среда

Периодът от октомври до декември 2025 г. се оказа наситен с много повече политически събития, довели до сериозни вълнения, отколкото икономически, битови, или инциденти със сериозен резонанс.

Периодът се характеризира със сравнително ниво на безработица, но започва да се усеща липса на работна ръка. Инфлацията постепенно се повишава, което дава своето негативно отражение, посочват социолозите.

Те напомнят, че по данни от международни организации по корупция България е на дъното на класациите за целия ЕС. Разкритията в последните месеци на отиващото си правителство, както и опитите на управляващите да преразпределят средства, служи като натягащ напрежението индикатор.

Престъпленията от общ характер на глава от населението не показват динамика, но това може да се дължи и на отказ от подаване на оплаквания (особено при високо недоверие в правителството и правоохранителните органи), смятат изследователите на общественото мнение.

Благосъстояние и доверие

Негативното отношение към парламента и правителството, традиционно с високи стойности, очаквано продължава да нараства през последния тримесечен период. За сметка на това положителните нагласи към президентската институция се увеличават. Социолозите напомнят, че изследването е проведено преди обявената оставка от Румен Радев.

В очакванията на българите за публичното и личното благосъстояние отчетливо започват да се натрупват страхове и несигурност – вероятно и заради прехода от лев към евро. През последното тримесечие значително се повишават негативните оценки и очаквания по отношение на общото благосъстояние на страната. Регистрира се и рязко повишаване на безпокойството по отношение на личните финанси. Остава устойчива и доминиращата тревожност за ръст на цените.

Публичност

Сравнително големият за периода брой протести и участващи в тях, при това в цялата страна, е съпроводен с много дискусии в социалните мрежи и медиите, които изразяват негативизъм. Налице е отчетлив ръст на тези публикации – както в абсолютна стойност, така и като дял и като достигната аудитория.

Преобладаващите теми в публичното пространство, които формират степента на напрежение, са тези, свързани с параметрите на предложения от правителството в оставка бюджет за 2026 г., недоволството към представители на управляващото мнозинство, гарнирано с обидни епитети, протестите, проблемите със свободата на словото и други.

Социолозите посочват, че на този фон някои битови трудности около въвеждането на еврото не излизат на повърхността.

Източник: Агенция Мяра и Център за анализ и кризисни комуникации