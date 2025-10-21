Мяра: Индексът на обществено напрежение леко навлиза във фазата „висок, с трудно контролирани рискове“

Стойността на индекса на обществено напрежение за третото тримесечие на 2025 г. (1 юли – 30 септември) съвсем леко, с 0,9 пункта, навлиза във фазата „висок, с трудно контролирани рискове“, констатират социолозите на „Мяра“. Със съдействието на Центъра за анализ и кризисни комуникации те установяват, че стойността на индекса за периода се дължи на действието на широк комплекс от фактори.

Общи характеристики, държавност и среда

Обхванатото време е по-наситено с негативни събития от социален и битов характер (катастрофи с жертви, природни катаклизми), отколкото с политически и икономически промени.

Определен значим обществен резонанс има ситуацията около ареста на кмета на Варна, която предизвиква обществени вълнения, най-значимо видими като проявления в медиите и в социалните мрежи.

Престъпленията и инцидентите обаче остават основен източник на напрежение.

Налице са ниски нива на безработица, без да се влиза в зоната на липса на работна ръка. Инфлацията постепенно се повишава, без да нараства опасно. По равнища на корупция България остава на едно от ниските места в целия Европейски съюз, което също оказва влияние върху индекса.

Престъпленията от общ характер на глава от населението не са много, но това може да се дължи на отказ от подаване на оплаквания (особено при високо недоверие в правителството и правоохранителните органи), посочват социолозите.

Благосъстояние и доверие

Социологически, към институциите на оперативната власт (правителство, парламент) се наблюдава устойчив в годините негативизъм, който среща контрапункт единствено в укрепването на по-скоро положителните стойности на отношение към президентството.

Настоящият период не носи съществени промени. Преобладават негативните социологически оценки и очаквания за динамиката на икономиката, в последните тримесечия те не показват нито негативна, нито позитивна промяна.

Оценката за личните финанси в последната година е поделена главно между влошаване и липса на промяна. Оценката за подобряване е в очаквано ниски стойности, а при очакванията расте негативното. Регистрира се укрепване на и бездруго стабилно доминиращите очаквания за ръст на цените.

Публичност

В публичната сфера има лек превес на негативното съдържание в медиите и значим превес на това в социалните мрежи, което показва – все още неголям – източник на повишаване на напрежението.

Доминиращите теми са свързани с инцидентите през лятото, пожарите, безводието, политическите битки, повишаването на минималната работна заплата, въвеждането на еврото. Пътната безопасност остава широко дискутирана тема и нейната публичност може да бъде определена както като резултат от съществуващо напрежение, така и като фактор, който го интензифицира допълнително.

Перспектива

Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да има ръст на напрежението, свързано с политически събития – сигнали за което има още отсега. Има вероятност да се наблюдават и определени вълнения в дните и седмиците непосредствено преди и след въвеждането на еврото, което би могло да се отрази върху степента на обществено напрежение.

Източник: "Мяра"