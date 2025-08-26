Три пъти повече са дарените пари за участниците в последните парламентарни избори

Три пъти по-голям е размерът на паричните дарения от физически лица, които са получили участниците в парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. спрямо кандидатите при предишния вот за Народно събрание на 9 юни същата година. Това съобщи Сметната палата след направения одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители, проведени на през есента миналата година.

От независимата одитна институция отчитат, че в октомврийския вот са се включили общо 29 участника (19 политически партии, 9 коалиции от партии и един инициативен комитет) при 31 участника четири месеца по-рано.

Общата сума на направените за есенния вот 345 броя дарения от физически лица, които надвишават минималната заплата от 933 лв. за одитирания период, е близо 1,56 млн. лв. При пролетния вот от 361 броя дарения са събрани малко над 510 хил. лв., направиха сравнение одиторите.

По-голям е и размерът на сумите за партии и коалиции, предоставени от кандидати: 994 хил. лева за 9 юни спрямо малко над 1,5 млн. лв. за 27 октомври.

При одита на Сметната палата са проверени 18 участника в последните парламентарни избори – осем партии, девет коалиции и един инициативен комитет. Установено е, че всички са спазили срока, регламентиран в Изборния кодекс, за представяне пред Сметната палата на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Предизборната кампания е струвала на одитираните участници 7,2 млн. лева, като 5,9 млн. лева са извършените от тях разходи, а 1,3 млн. лева е общата стойност на получените непарични средства или дарения.

От Сметната палата посочват, че общият размер на приходите е 7,3 млн. лв. – 2,7 млн. лв. за партиите и 4,6 млн. лв. за коалициите. Инициативният комитет е разполагал с 1726 лв. От общия размер на приходите от собствени средства делът на държавната субсидия е 62% за партиите и 27% за коалициите. За членския внос е съответно 3% и 11%.

Разходите, извършени от одитираните участници в изборите, са общо 5,9 млн. лв., като партиите са похарчили 2,7 млн. лева, а коалициите – близо 3,2 млн. лева. Инициативният комитет е използвал 130 лв.

Най-голям е делът на разходите за външни услуги – 5,4 млн. лева (93%), като за медийни услуги са използвани близо 3,2 млн. лева, за консултантски услуги – 52,4 хил. лв., за плакати, флаери, диплянки, брошури – 1,2 млн. лв., за масови прояви (публични събрания, концерти и др.) – 308,6 хил.лв., за пощенски и куриерски услуги, телефони – 32 529 лв., за наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения – 581 679 лв., а другите разходи за външни услуги струват 95,887 лв.

Най-голям е размерът на финансиране на предизборната кампания на коалицията „Продължаваме промяната“- „Демократична България“ – 1,3 млн. лева , следвана от „ДПС – Ново начало“ – 1,2 млн. лева. На трето място е политическа партия „Възраждане“ – 999 хил. лева. Следват коалицията „ГЕРБ-СДС“ – с 901,5 хил. лв. и „Има такъв народ“ – с 765 хил. лева

Сметната палата е установила, че някои участници в изборите са нарушили законовите изисквания за представяне по време на предизборната кампания на информация за дарения, като са „спестили“ имената на дарителите. Сред тях са партия („Морал, единство, чест“ - МЕЧ) и коалицията БСП-„Обединена левица“.