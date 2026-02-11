България е устойчиво на последно място в рамките на ЕС на тема антикорупция

България се движи устойчиво от 2012 г. насам под границата от 50 точки в Индекса за възприятие на корупцията, което показва систематични проблеми в антикорупционните политики и действия. Това каза Калин Славов, изпълнителен директор на „Прозрачност без граници“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

През последните две години страната ни започва стръмно слизане – от 45 през 43 до 40 от 100 възможни точки в индекса за 2025 г. и е устойчиво на последно място в рамките на ЕС на тема антикорупция, посочи още той.

България е последна в ЕС заедно с Унгария, която политически и икономически анализатори определят като сравнително несистемен играч в съюза, изтъкна Славов. Дълго време страната ни се движеше заедно с Румъния, но сега кривите на двете страни се разделят. Румъния също не се представя много добре в индекса, но има пет точки повече от България и показва по-устойчива тенденция за възходящо движение, посочи гостът.

Средното ниво на Индекса за възприятие на корупцията в ЕС е 62 точки, а европейските държави са с най-добро представяне с резултат между 80 и 89 точки, съобщи Славов.

Нивото от 40 точки на България взема предвид и много базови показатели като ниво на сигурност и демокрация, като по ниво на сигурност страната ни се състезава със Сомалия, където има гражданска война.

„По ниво на демокрация България отчита драстичен спад, а един от мотивите са проблемите на изборите за последното Народно събрание, свързани с частичната касация и включването на нова политическа партия. Видяхме и изборите в Пазарджик, които имаха силен отзвук и провокираха опити в НС да се промени изборното законодателство. Тези събития са пряко свързани с нивата на политическа корупция“, коментира гостът.

Според Славов политическата нестабилност оказва и ще продължи да оказва негативно влияние, тъй като политиците започват да мислят с все по-къси хоризонти и не вземат реални дългосрочни мерки за промяна на антикорупционната среда, а оттам и на бизнес средата.

За бизнеса подобна среда означава повече риск и разходи, тъй като в рискова среда кредитите и застраховките по сделките стават по-скъпи, отбляза гостът. Според него част от доброто развитие за бизнеса е да възприеме практиките за добро управление, тъй като те са възможност да натрупа кокурентни предимства.

