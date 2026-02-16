"Маркет линкс": Коалицията на Румен Радев печели над 25% от гласовете при избори сега

При избори сега, коалицията около Румен Радев печели изборите с 25,6% от заявилите, че ще гласуват на предсрочния вот. Това сочат данни на социологическото проучване на „Маркет Линкс“, представени от социолога Добромир Живков в bTV.

На второ място се нареждат ГЕРБ-СДС с 15,4%, а на трето място "Продължаваме промяната - Демократична България" с 12,5%, сочат данните. Следват "ДПС - Ново начало" с 10,5% и "Възраждане" с 4,5%. Левицата не се доближава до 4-процентната бариера. Социолозите допускат, че между четири и шест политически формации се очаква да присъстват в следващия парламент.

Данните показват политическите нагласи в страната, след като Румен Радев напусна президентството и обяви, че ще участва в изборите. Националното проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет Линкс“, е проведено сред 1019 лица над 18 години в страната в периода от 7 до 13 февруари по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Доверието в институциите остава критично ниско, като това в правителството и Народното събрание се доближават до най-неблагоприятните си стойности за последните години. Според социологическите данни Румен Радев е единствената политическа фигура с положителен нетен рейтинг, като доверието към него нараства след напускането на президентския пост.

Кабинетът в оставка с премиер Росен Желязков приключва с около два пъти по-ниско ниво на обществено доверие в сравнение с първия месец на своя мандат, коментира Живков. Той посочи, че то се нарежда на второ място по спад на доверие от избора си в начало правителство. За сравнение кабинетът на Кирил Петков от декември 2021 г. започна с 36% доверие, а третото правителство, водено от Николай Денков, беше подкрепяно от 22% от пълнолетните българи.

„Напрежението в обществото тлее. Още от 2020 г., но сега е с много по-голяма сила. С ареста на кмета на Варна се влоши още повече напрежението“, подчерта Добромир Живков. Той отбеляза, че 51-вото Народно събрание се приближава до негативния рекорд на предходния парламент, който приключи своята дейност през ноември 2024 г. с декларирано доверие от едва 6% от гражданите.

По данни на „Маркет линкс“ доверието в Румен Радев след напускането на президентския пост нараства с 6-7 пункта, докато делът на деклариращите, че нямат доверие намалява с 9%. Това развитие маркира широкия мажоритарен потенциал на Радев, от който той успява да мобилизира едва половината. Той се ползва с 51% доверие, Костадин Костадинов - с 16%, Бойко Борисов - с 15%, Радостин Василев - с 14%.

Според Добромир Живков при Асен Василев разликата е драстична - доверието е 12%, а недоверието - 77%, при Делян Пеевски доверието към него е 8%, а недоверието - 86%.

Социолозите констатират, че разликите в нивата на подкрепа на партийните лидери и водените от тях формации, показва склонност хората да се доверяват повече персонално на водещата партийна фигура, отколкото на самата организация. Електоралната подкрепа за съществуващите партии намалява, особено за формациите около 4-процентната бариера, които са най-уязвими към новия политически проект.

Подкрепата за членството в ЕС и НАТО остава доминираща, но се наблюдава осезаем ръст на нагласите за напускане, особено по отношение на ЕС. Консолидацията на евроскептични и прокремълски настроени сегменти около Радев поставя въпроси за бъдещата външнополитическа ориентация на страната, коментира социологът.