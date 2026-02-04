Йотова: Изборите ще бъдат на първата възможна дата след Великден

Очаква се парламентарните избори да се проведат на първата възможна дата след великденските празници, ще направим всичко възможно за това, обяви президентът Илияна Йотова, която проведе консултации с "ДПС - Ново начало" в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Най-важната задача на бъдещия служебен кабинет ще бъде организирането на честни, прозрачни и добре структурирани избори, заяви президентът. И добави, че усилията трябва да отговорят на очакванията на гражданите и изборите да не бъдат касирани.

"Усилието ни е за предвидимост и максимална стабилност в страната. Ще направим всичко възможно изборите да бъдат в първата дата след Великденските празници", поясни Йотова.

"Според нас бъдещото служебно правителство трябва да гарантира прозрачни, честни избори. Но и апелираме служебното правителство да се отнесе с нужното доверие и уважение и към българските избиратели“, коментира пред президента Искра Михайлова, заместник-председател на "ДПС - Ново начало".

"Честността на изборите означава всеки български гражданин да се почувства уважен. Правата на българите за нас са първи приоритет", каза тя. И очерта някои по-важни задачи към служебното правителство - превенция на потенциална спекула и нормално провеждане на политиката за ценообразуването, подкрепа на земеделските производители, продължаване на инвестиционната програма на общините.

Михайлова допълни още, че "ДПС – Ново начало" ще подкрепи подготвен бюджет, било то и от служебно правителство, ако той е социално ангажиран.

За партията е изключително важно министър-председател да бъде човек с доказан административен опит и да познава структурите на държавата, а не носещ характеристиките на приближен до определена политическа партия.

Предстоят трудни времена и всички политически сили, както и парламентът, сме длъжни да отговорим и да помогнем на служебния кабинет в своята дейност. Това заяви председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ и заместник-председател на Народното събрание Драгомир Стойнев по време на консултациите с президента Илияна Йотова.

На срещата БСП казаха, че са изключително притеснени за социалната несигурност и за това, включително и заради липсата на бюджет.

От „БСП–Обединена левица“ предлагат парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., каза пред журналисти Драгомир Стойнев.

Според "Има такъв народ" (ИТН) сред петимата, съгласили се да поемат поста на служебен министър-председател, има двама, които са ярко политически оцветени. Това каза председателят на парламентарната група Тошко Йорданов по време на консултациите с президента.

Андрей Гюров беше председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“, той е чиста политическа кандидатура, каза Йорданов. Той допълни, че Димитър Главчев е бил председател на Народното събрание от името на ГЕРБ и той също е „политически грейнал“.

„От останалите трима – вече е ваша отговорност как ще прецените и дали ще приемете подобен аргумент, но, за да бъдат гражданите по-спокойни в тази странна ситуация, в която избирате един от петимата съгласили се, може би, е хубаво да се избере някой, който не е политически оцветен, за да имаме по-голямо спокойствие, че изборите ще бъдат по-честни“, каза Йорданов.

* Допълнена към 14.30 ч.