За ПП-ДБ идеята на ГЕРБ за избор на премиер сред депутатите е абсурдна и комична

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) не виждат основание да бъде обсъждана нова процедура за избор на служебен министър-председател чрез т.нар. домова книга. Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова във връзка с процедурата по назначаване на служебен министър-председател, предава БТА.

Според Божидар Божанов предложението на ГЕРБ за промяна на процедурата на този етап би било „комично“, при положение че вече има достатъчно хора, заявили готовност да поемат поста на служебен премиер.

Според Божанов въпросът не е дали има избор за служебен министър-председател, а какъв е този избор. По думите му сред потенциалните кандидати има четирима, които са пряко или косвено свързани с Делян Пеевски. „А, след като протестите отхвърлиха именно модела „Пеевски–Борисов“, не би било разумно Пеевски да управлява чрез служебен премиер“, каза Божанов.

На въпрос не е ли противоречие, че подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров е свързан с ПП-ДБ Божанов отговори, че „такъв е духът на конституционните промени“. Списъкът е от легитимирани от парламентарни мнозинства членове на регулаторни органи, добави депутатът.

Много е важно служебният кабинет да може да проведе честни избори, каза лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев. „Да, изборът е ограничен до пет лица. В кръга има и три лица, които използваха извинения. Говоря за хората от БНБ, които също могат да бъдат, но това би сложило край на кариерата им в централната банка и те са предпочели да запазят кариерата си“, уточни Василев.

Божанов заяви, че целта на служебния кабинет е честни избори, като това включва „не просто МВР, не просто купувачите на гласове да бъдат преследвани, а да бъдат спрени финансовите потоци на купувачите на гласове“.

„Тези „кранчета“ са общинските програми, източването на здравната система, всички корупционни схеми, включително кадрови решения – например в горските стопанства, където цели семейства се контролират чрез зависимостта им от работните места. Всички тези схеми трябва да бъдат прекъснати, за да може да има честни избори“, каза още Божидар Божанов.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви пред президента, че за да бъдат проведени честни избори, трябва да има вътрешен министър, който да направи всичко възможно да спре купуването на гласове. Призова и за министър на правосъдието, който ще е готов да предложи нов и.ф. главен прокурор.

По думите му има доста аргументи в подкрепа на необходимостта от силен и независим служебен кабинет, който да създаде условия за честен вот. Мирчев посочи, че при предишния служебен кабинет не са били проведени честни избори – обстоятелство, което, по думите му, е било констатирано и от Конституционния съд. Мирчев допълни, че този кабинет е обслужвал „корупционния модел Пеевски–Борисов“.

Асен Василев предупреди, че България в следващите месеци трябва да усвои 3 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, но вече е ясна загубата на 700 млн. евро заради закриването на Антикорупионната комисия, която е част от условията за получаване на парите.

Според Асен Василев 29 март вече не е опция и най-разумната дата за избори е 19 април.