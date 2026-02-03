ГЕРБ-СДС предлагат избор на служебен премиер и извън вече обсъжданите имена

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлага възможност за избор на служебен министър-председател и извън вече обсъжданите имена, включително сред останалите 239 народни представители, като партията е готова да подкрепи и нов избор на председател на Народното събрание, който да поеме този конституционен ангажимент.

Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на консултациите с президента Илияна Йотова във връзка с процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщава БТА.

Сачева подчерта, че предложението цели да разшири възможностите за избор на държавния глава и да гарантира максимална свобода и безпристрастност при вземането на решението. Тя посочи, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да дава съвети кого да избере президентът и ще се въздържа от оценки за конкретни личности.

Тя отбеляза, че в рамките на оставащите народни представители президентът би могъл да прецени дали има човек, който може да поеме ангажиментите и отговорностите на служебен министър-председател. Сачева заяви, че като най-голяма парламентарна група ГЕРБ-СДС се ангажира да подкрепи избор на нов председател на Народното събрание, който при необходимост да изпълни и конституционния ангажимент като служебен министър-председател.

Тя заяви, че за ГЕРБ-СДС е изключително важно изборите да се провеждат по ясни и прозрачни правила, като партията не се страхува от политическа конкуренция и предизборна кампания, тъй като разполага с ясна програма, визия и екип.

По думите ѝ дори служебно правителство, независимо от степента на обществено приемане, също би било силно ограничено в способността си да отговори на високите очаквания на гражданите.

Сачева благодари за поканата и заяви готовност парламентарната група на ГЕРБ-СДС да продължи диалога с президента.

"Ще предложа идеята на останалите парламентарни групи. В малкото време, което имаме, не знам дали това е възможно. Правим всичко възможно да имаме първа възможна дата за провеждане на избори. Нямам намерение да отлагам изкуствено, но трябва да се съобразим и с празниците", каза президентът Йотова.

Президентът изтъкна, че предстоят трудни моменти през следващите месеци и изрази увереността си, че целта е една - прозрачни и честни избори, работеща държава,"каквито бяха желанията на протестиращите българи".