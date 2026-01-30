Изборът за служебен премиер се разшири с Димитър Главчев и заместниците му*

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев е склонен да приеме да бъде служебен премиер.

"Казах, че съм склонен да приема", посочи пред медиите Главчев след срещата си с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

„Аз съм свикнал да изпълнявам конституционните си задължения. Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече два пъти бях служебен премиер. Но казах, че съм склонен да приема, изборът е на президента“, каза Главчев.

"Не сме обсъждали състав на правителство. Говорихме по темата дали съм склонен да приема, или не. Аз споделих опита си досега", посочи той.

Днес се провежда последният кръг от консултациите на президента Илияна Йотова с възможните кандидати за служебен премиер.

Досега Илияна Йотова разговаря със седем други лица, като само подуправителят на БНБ Андрей Гюров и зам.-омбудсманът Мария Филипова изразиха готовност да поемат поста.

В четвъртък Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. Заместник-омбудсманът съобщи, че ще приеме да бъде служебен премиер, ако президентът Йотова реши. По-рано, след срещата си с президента, Велислава Делчева заяви, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт.

Йотова проведе срещи с управителя и подуправителите на БНБ относно назначаването на служебно правителство. След срещата си подуправителят на БНБ Андрей Гюров каза, че е готов да стане служебен премиер. Гуверньорът на банката Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков заявиха, че няма да приемат поста на служебен министър-председател.

Председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян също отказа поста на служебен премиер.

Според Конституцията, ако не е постигнато съгласие за съставяне на правителство, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова също заяви готовност да поеме поста служебен премиер. Николова обяви това пред медиите след срещата си с президента Илияна Йотова.

„Потвърдих, че ще изпълня конституционните си задължения. Считам, че изборът на президента е силно ограничен от "домовата книга". Аз съм доказала, че мога да създавам работещи екипи. Познавам работата на администрацията, защото дълго време съм била част от нея и считам, че това ще ми помогне да се справя", коментира Николова.

Тя допълни, че все още е много рано да се говори за имена на служебни министри.

Другият заместник-председател на Сметната палата Силвия Къдрева също заяви, че е готова да бъде служебен премиер. „Не бягам от отговорност“, каза пред журналисти тя след срещата си с президента.

„Последователна съм в това, което заявих по време на изслушването си в Народното събрание при избора ми за заместник-председател на Сметната палата. Там заявих, че не бягам от отговорност. Сега отново потвърдих това свое решение. Това беше моят отговор към президента“, коментира Къдрева.

Тя обясни, че законово нищо не я възпрепятства да бъде служебен премиер и ще изчака решението на президента. Къдрева добави, че ще е изключително трудна задача да състави кабинет за кратък срок. Предполагам, че за всеки един от нас, кандидатите, ще бъде трудна задача, защото не познаваме този процес, каза още тя.

Ще заложа на професионалния си опит, който е свързан с прозрачността и превенцията, отговори Къдрева относно организацията на честни избори.

* Допълнена към 15.00 ч.