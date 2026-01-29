И омбудсманът отказа да стане служебен премиер

След срещата си с президента Илияна Йотова в рамките на консултациите за служебен премиер омбудсманът Велислава Делчева потвърди позицията си, че отказва да заеме поста.

Делчева подчерта, че омбудсманът е независимо орган, защитаващ правата на гражданите. По думите ѝ общественият защитник няма място в изпълнителната власт.

Делчева посочи, че в институцията на омбудсмана постоянно постъпват жалби от граждани и за нея е важно да има действащ човек на тази позиция.

„Омбудсманът няма място в изпълнителната власт, това се потвърждава в последните месеци, откакто бях избрана. Три пъти повече жалби има през този период. За гражданите е изключително важно да има действащ човек на моята позиция, те трябва да имат защитник на правата си“, заяви тя.

По думите ѝ омбудсманът трябва да остане независим от останалите институции - не може да изпълнява длъжността на служебен премиер и после да защитава индивидуалните проблеми на гражданите.

Делчева отбеляза, че има европейски и международни стандарти, изискващи омбудсмана да остане максимално отдалечен от изпълнителната власт.

Днес е третият ден на консултации при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Досега поста отказаха председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев, както и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков. Единственото „да”, което президентът получи, беше от третия подуправител на БНБ - Андрей Гюров.

Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре, когато президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.