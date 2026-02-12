Андрей Гюров: В служебния кабинет не трябва да има хора на конци

Започвам разговори за състав на служебно правителство. Имената на министрите в служебния кабинет са изцяло моя отговорност, ще подходя принципно и с отговорност. Това каза подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, на когото президентът Илияна Йотова възложи съставянето на служебен кабинет.

Не трябва да има хора на конци

„Не трябва да има хора на конци, сламени фигури, хората ясно заявиха, че не искат това. Не съм член на "Продължаваме промяната", не съм зависим от нито една политическа партия", заяви Гюров пред медиите след разговор с държавния глава.

„Ще работим по най-важните задачи пред държавата, за да има плавно предаване на управлението към следващото мнозинство, да се справим с всички кризи, които биха се изправили пред нас и да осигурим спокойствие, да вършим работа без да се създава истерия“, каза още номинираният за служебен премиер.

Бъдещият вътрешен министър

Гюров е на мнение, че служебният министър на вътрешните работи трябва да бъде човек от системата - човек с репутация, който от първия ден може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори. Според Гюров списъкът с такива хора не е много голям.

Една от задачите на правосъдния министър в служебния кабинет ще бъде казусът с изтеклия мандат на главния прокурор: „Имаме човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор", посочи номинираният за служебен премиер.

Основната задача за нас в момента е да осигурим честни избори, така че българските граждани да видят смисъла да гласуват, допълни той.

Бюджетът за 2026 г.

Очакванията на Гюров са да има нов удължителен бюджет. Сегашният изтича в края на март, а изборите се очертават за след Великден.

„В момента имаме удължителен бюджет, със сигурност трябва да направим още един, защото датата на изборите беше изместена. В зависимост от резултатите от изборите ще имаме разговори – моето мнение е, че новото управление трябва да дойде със собствената визия за управление и бюджет на страната", каза Гюров.

Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за конфликт на интереси

Относно връчването на мандата за съставяне на правителство на Андрей Гюров, Илияна Йотова коментира: „Единствено той подава оставка от заемания пост на подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси."

Според Йотова поемането на поста от Гюров ще доведе до споделена отговорност с Народното събрание за най-важните задачи в държавата от вътрешен и външен характер.

„Аз няма да нося отговорност за този кабинет, но по-скоро ще бъда негов коректив. Ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности. Ще дам гласност на всеки един сигнал", каза президентът.

„Дълбоко съм убедена и вярвам, че няма да стигнем дотам", каза Илияна Йотова в отговор на въпрос дали ще откаже да издаде указ за назначаване на служебен кабинет, ако в проектокабинета има човек, когото тя не одобрява.

„Да, такъв прецедент вече имаше. Да, в правото си е президентът да върне списъка на служебния кабинет, ако види фигура, която би работила срещу интересите на българските граждани", заяви тя.