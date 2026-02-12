Президентът възложи на Андрей Гюров съставяне на служебно правителство

Президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха днес, след като вчера държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) за кандидат за служебен премиер.

До избора на Гюров се стигна, след като в края на януари Илияна Йотова проведе срещи с всеки от потенциалните кандидати за служебен министър-председател, чиито длъжности са посочени в Конституцията.

"Очакванията към вас са изключително големи… искаме прозрачни, добре подговени избори за Народно събрание. От вас очакваме да защитите всеки наш глас, очакваме изборите да се проведат спрямо правилата", заяви президентът Йотова.

"Очакваме от вас до една седмица да представите състав на служебното правителство", заяви Йотова, връчвайки мандата на Андрей Гюров.

"Вие ми давате вашето доверие и аз го приемам въпреки уговорката на един ограничен избор", заяви Гюров пред държавния глава.

„Ще подходя с разум и отговорност. Задачата ни е да има честни избори, хората да видят смисъл да гласуват, да се работи, без да се създава истерия“, каза той. И изтъкна, че за да има доверие във властта, хората трябва да се доверят първо на личностите и обеща да положи всички усилия да събере екип от хора, които ще се "представят не със своите политически позиции, а с опит, експертиза и приличие".

"В този момент никой не очаква да бъде поканен в служебно правителство, натоварено с големи очаквания. Никой няма да бъде въодушевен името му да бъде очернено, още преди да бъде споменато. Тези хора ще бъдат там със своя опит, експертиза и приличие. Хора, които няма да се налагат с агресия, а ще всяват спокойствие", каза още Гюров.

Номинираният за служебен премиер не очаква кредит на доверие и търпение, а възможност да се докаже с работа.

След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако това се случи, президентът издава указ за назначаване на правителството и определя датата на предсрочните парламентарни избори в срок до два месеца.