Сбогуването с Орбан дава на ЕС шанс да се промени – ако го иска

Предстоящото оттегляне на Виктор Орбан от политическата сцена дава на Европейския съюз рядка възможност за промяна, пише Bloomberg.

Години наред унгарският премиер, най-дългогодишният лидер в ЕС, спъва европейския проект. Той ухажваше Владимир Путин по време на война и налагаше вето на руските санкции, пренебрегваше стандартите на ЕС за върховенство на закона и подкопаваше демократичните свободи.

Сега ЕС има уникална възможност с идването на власт на Петер Мадяр, подкрепен от убедително мнозинство. Редица политики, блокирани при Орбан, отново са на дневен ред, според запознати с въпроса пред Bloomberg. А представители на блока вече предлагат и реформи в правилата на ЕС, за да предотвратят някой бъдещ Орбан да повлияе отново на взимането на решения.

Очакванията са отстраняването на Орбан да помогне за бързото разрешаване на някои въпроси – Унгария вече оттегли ветото си върху заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна.

Но много други реформи и политики се очаква да останат в застой, посочват източниците, пожелали анонимност. Гласовитите възражения на Унгария често прикриваха по-широки разделения в блока, където Словакия, а сега може би и България, ще се окажат фактор. И малцина очакват Мадяр, който си остава консервативно настроен, напълно да се откаже от позициите на Унгария по въпроси като миграцията и енергетиката.

Резултатът вероятно ще е един ЕС, който функционира по-дипломатично, но без да се променя радикално.

Мадяр, чиято фамилия означава унгарски, е донякъде неизвестна величина, според високопоставен представител от европейска държава, който подчертава общото виждане. Фактът, че той бе ангажиран с политиките на партията на Орбан „Фидес“, преди да се отдели от нея по време на последния мандат на премиера, не е забравен от никого.

„Смятам, интуитивно, че той ще е в зоната до италианския премиер Джорджа Мелони, що се отнася до политическо действие на европейско ниво“, коментира румънският президент Никушор Дан в интервю за Europa FM по-рано.

Бавна промяна

Оттеглянето на Орбан не означава, че всичко внезапно ще се задвижи бързо в Брюксел.

Държавите, които тайно споделяха опасенията на Унгария по теми като миграцията и Украйна, понякога с радост си мълчаха, докато Орбан се изказваше. Сега те вече не могат да разчитат за това на Унгария.

„По някои въпроси хората са склонни да се крият зад Орбан“, каза в интервю литовският финансов министър Криступас Вайтекунас.

Тази динамика ще излезе на преден план, когато ЕС навлезе в интензивни бюджетни преговори и трябва да се справя с войните в Украйна и Иран.

Много държави са склонни да ускорят преговорите на блока за следващия многогодишен бюджет, който ще обхваща от 2028 г. до 2034 г. В Брюксел искат да постигнат сделка преди френските избори през април заради притеснения че крайнодясната евроскептична партия на Марин льо Пен може да получи властта и да затрудни процеса.

Няма да е лесно. Остават дълбоки разделения за размера, структурата и приоритетите на бюджета. И като отговор на управлението на Орбан няколко държави искат да наложат повече условия за върховенство на закона върху плащанията от бюджета на ЕС.

„Урокът от тези 16 години е, че върховенството на закона и принципите за борба с корупцията трябва да бъдат по-силно интегрирани в действителния бюджет на ЕС“, каза в интервю финландският министър по европейските въпроси Йоаким Странд.

В същото време, допълнително усложнявайки нещата, се очаква Мадяр да запази много от позициите на Орбан по въпросите за бюджета, посочва представител на ЕС.

Също така не се очаква Мадяр внезапно да приветства Украйна в ЕС, след като Орбан прекара месеци в блокиране на официалните преговори с Киев.

Според източниците Мадяр може все пак да позволи на ЕС да постигне известен напредък в официалните преговори с Украйна, макар да не се очаква той да подкрепи евентуално ускорено членство – идея, която като цяло се сблъсква с по-широка съпротива. Междувременно страни като Франция и Германия биха могли да започнат да обсъждат алтернативи на пълноправното членство, според висш дипломат от ЕС.

Друга страна, която може да получи ново внимание след Орбан, е Израел. Испания, Словения и Ирландия подновиха усилията си за налагане на санкции срещу страната заради действията ѝ в Газа и на Западния бряг, виждайки нова възможност без Орбан, който наложи вето на всички израелски санкции.

Високопоставен френски служител заяви, че очакват Мадяр значително да промени позицията на Унгария по отношение на Израел – без обаче да прави пълен обратен завой.

Нов импулс

Поражението на Орбан също така повдига по-широки структурни въпроси относно правилата на самия ЕС и преформатирането на динамиката на силите в блока.

Властите обсъждат дали сега е моментът за фундаментална реформа на процеса на вземане на решения в ЕС и по-специално на принципа за единодушието.

Ден след изборите в Унгария председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова страните да „използват инерцията“, за да премахнат условието за единодушие за решения във външната политика. В продължение на години Унгария често беше единственото вето, което пречеше на ЕС да заема дори относително непротиворечиви позиции във външната политика.

Но по-малките страни ценят правото на вето, имплицитно заложено в правилото за единодушие, и е малко вероятно да се съгласят с промяна, казват източниците.

В Централна и Източна Европа идването на власт на Мадяр се усеща и в други столици. Замиращата Вишеградска група, която обединява Полша, Унгария, Словакия и Чехия, показва нови признаци на живот. Мадяр заяви, че първото му чуждестранно посещение като министър-председател ще бъде в Полша, което поражда очаквания за подновено сътрудничество.

Всичко това оставя възможност лидерите на ЕС да променят блока – но само ако са склонни.

Засега в Брюксел се придържат към оптимистичното си послание. „Има нов импулс“, коментира пред репортери във вторник Кая Калас, дипломат номер едно на ЕС.