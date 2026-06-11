България официално стана част от Европейския механизъм за стабилност

България официално остана част от Европейския механизъм за стабилност. Той представлява спасителен фонд на еврозоната, създаден през 2012 г. след дълговата криза, засегнала Гърция, Ирландия, Португалия, Испания, Кипър. Целта му е да предоставя финансова помощ на държавите членки, изпаднали във финансови затруднения, а в него членуват всички страни от еврозоната.

Днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в официалната церемония по приемането на България в Механизма, която се проведе в Люксембург, непосредствено след официалното депозиране в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз от страна на България на документа за ратификация за присъединяване към Договора за създаване на ЕМС.

След официалната церемония по поставянето на българското знаме сред флаговете на страните членки на ЕМС Гълъб Донев участва в Годишната среща на Управителния съвет на Механизма – първото участие на български финансов министър на среща от такъв ранг.

Включването на България в ЕМС е последната институционална стъпка в процеса на приемането на еврото, съобщиха от финансовото министерство.

Страната ще трябва да заплати 600 млн. евро членски внос в ЕМС в следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 млрд. евро финансова помощ в случай на необходимост, съобщи БНТ. Според Донев средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание.

По време на днешното заседание на Управителния съвет Европейският механизъм за стабилност отчете нетна печалба за 2025 г. в размер на 1,97 млрд. евро – най-високата, регистрирана от създаването му през 2012 г. В съответствие с установената практика Управителният съвет насочи годишната нетна печалба към резервите, с което резервният фонд на ЕМС достигна 7,25 млрд. евро, става ясно от съобщение в сайта на фонда.

„Днешното годишно заседание беше възможност да направим равносметка на постиженията на ЕМС, включително успеха на неговата инвестиционна стратегия. Рекордната нетна печалба, постигната през миналата година, допълнително укрепва баланса на ЕМС в условията на продължаваща глобална нестабилност. Предстоящото присъединяване на България като наш 21-ви член също засилва финансовата и институционалната основа на ЕМС. ЕМС ще продължи решително да подкрепя еврозоната и нейните държави членки, като се фокусира върху стабилността и устойчивостта и използва пълния потенциал на своя мандат. Той е създаден, за да помага на членовете си да преодоляват кризи, както и да предотвратява възникването на кризи чрез предпазни инструменти и наблюдение на рисковете“, заяви управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя.