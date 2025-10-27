Ще застигне ли заетостта в Южна Европа нивата на север?

Застига ли Южна Европа по заетост северните части на стария континент? Гръцките, испанските, португалските и италианските региони отбелязват значителен ръст на заетостта, пише Euronews.

Регионът в Европейския съюз с най-висока заетост е архипелагът Оланд във Финландия (86,4%).

Тази малка шведскоговоряща общност в Балтийско море е начело в най-новите данни на Евростат за заетостта, следвана от редица столици в Централна Европа: Варшава (86,2%), Братислава (85,4%) и Будапеща (85,3%).

Новите статистически данни идват в момент, когато властите на ЕС обявяват „исторически“ рекорд на заетостта от 75,8% в целия блок за хора на възраст от 20 до 64 години, благодарение на увеличение с 2,7 процентни пункта спрямо 2021 г.

Това означава също, че ЕС може да е на път да постигне целта за 78% заетост, поставена за 2030 г. от Плана за действие на Европейския стълб на социалните права.

Стратегията определя 20 основни принципа за осигуряване на „справедливи и добре функциониращи пазари на труда и системи за социална закрила“.

Това включва също така 60% от работната сила в ЕС да преминава обучение всяка година и намаляване с 15 милиона на броя на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване.

Кои региони вече са постигнали целта за заетостта?

От 243 региона, за които има налични данни, 113 (или 46,5%) вече са достигнали или надхвърлили прага от 78%.

Освен страните с население под 2 милиона души, повечето от тези високопроизводителни групи се намират в Северна Европа.

По-точно, в Нидерландия, Швеция, Ирландия, Дания и Чехия всички региони имат равнище на заетост от най-малко 78%.

Германия също заема висока позиция. В страната само три от 38-те региона все още са под целта — а именно Берлин, Бремен и Дюселдорф.

В противоположния край, с изключение на отвъдморските територии на Франция или испанските анклави Сеута и Мелиля на северното крайбрежие на Африка, седем от 10-те региона в ЕС с най-ниски равнища са в Италия: Калабрия (48,5%), Кампания (49,4%) и Сицилия (50,7%).

Други групи с ниски проценти са открити в Югозападна Испания, Южна Румъния и Източна Гърция, докато белгийските департаменти Брюксел и Ено се открояват като единствените западноевропейски територии с процент под 65%.

Туризмът е двигател на растежа в Гърция: колко дълго ще продължи това?

Въпреки че Южна Европа все още изостава значително, много от регионите ѝ отбелязват едни от най-бързите темпове на растеж в ЕС.

Анализ на Euronews на данните от Евростат, обхващащи региони с население от поне 300 хил. души, показва, че заетостта в няколко гръцки региона е скочила драстично от 2021 г. насам.

Според Теодор Кутрукис, професор по пазара на труда в Тракийския университет, този скок се дължи до голяма степен на значителното възстановяване в секторите на туризма и хотелиерството след пандемията от Covid-19.

Може ли краят на войната в Украйна да удължи растежа на Гърция?

„Секторите на хотелиерството, ресторантьорството и търговията на дребно са генерирали повече от 50% от всички нови работни места със заплата през последните четири години. Само туризмът е осигурил около 401 хил. работни места през 2024 г.“, каза той.

Гърция също така въведе няколко нови реформи на пазара на труда, включително увеличение на минималната работна заплата, намаление на данъците върху труда и, в по-широк смисъл, нова правна рамка, която „насърчава създаването на работни места, особено сред жените и хората на възраст 45-64 години“, обясни Кутрукис.

„Ускоряването на цифровизацията, проектите за зелен преход и децентрализацията на регионалната политика допълнително стимулираха регионалния растеж на заетостта“, посочи той.

Дали растежът на Гърция може да продължи със същото темпо остава несигурно.

„Туризмът вероятно е достигнал краткосрочния си максимум, но ако войната в Украйна спре, може би новите руски туристически потоци ще бъдат от полза за сектора на услугите“, заяви Кутрукис.

Той също така постави под въпрос дали професиите, които стимулират растежа в Гърция, могат да се считат за „качествени работни места“ по отношение на възнаграждение, стабилност, автономност и работно време.

Подобни, макар и по-слабо изразени, тенденции в растежа на заетостта са наблюдавани в региони на Испания, Италия, Хърватия и Португалия. В другия край на спектъра – с отрицателни тенденции в заетостта – са почти изцяло регионите на Северна Европа.

Между 2021 и 2024 г. регионалните равнища на заетост в ЕС са спаднали най-много в Централна Швеция (-2,1%) и в Централна и Западна Литва (-1,4%). Повечето региони, които отбелязват спад, обаче са германски.

„Спадът в равнището на заетост до голяма степен отразява факта, че много региони в Германия преживяха продължителна икономическа рецесия, особено в производствения сектор“, отбеляза Клаус Шнабел, председател на катедра „Трудова и регионална икономика“ в Университета в Ерланген-Нюрнберг.

„Германският модел, основан на износа, вече не е ефективен, тъй като Германия е загубила пазарен дял в чужбина и е по-малко иновативна, отколкото преди“, добави той.

