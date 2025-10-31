AI агентите - крачка към пълна автоматизация

Бързото навлизане на модели на изкуствен интелект създава бизнеси, които работят почти без хора и това създава риск от увеличаване на безработицата сред нискоквалифицираните кадри през следващото десетилетие въпреки очаквания рязък ръст на продуктивността. Този коментар направи Цветан Радушев, създател на Академия „От 0 До Успех", в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

Най-значимата заплаха е насочена към служителите, изпълняващи рутинни интелектуални задачи, посочва той. И допълва, че основната промяна в бизнес модела идва с развитието на т.нар. AI агенти, които имат способността да работят в синхрон, без човешка намеса. Агентите могат да се самообучават, да анализират, да отговарят на съобщения. Дори се учат един друг…и достигаме до пълна автоматизация.

Тази синергия между агентите е ключова. Според анализатора агентите се програмират с определено „намерение“ (напр. „ти си търговец“) и могат да комуникират помежду си. „Ако единият е установил, че има нужда в момента този наш клиент от нов продукт, може да го прехвърли към така наречения агент-търговец, който да може да му продаде продукта. Те са свързани помежду си и могат да работят като екип.“

Способността за самообучение превръща изчезването на работни места от абстрактна концепция в настояща реалност, особено в сферите на обслужването на клиенти, преводите и базовия анализ на данни. Дори IT секторът, традиционно крепост на висококвалифицирания труд, е уязвим в ниските си нива. "AI може да работи на ниво стартиращ IT специалист, който е с 2-3 години опит“, посочи гостът.

В контекста на българския пазар, където много сфери изпитват затруднения с намирането на работна ръка, бизнесът ще прибягва все по-често към AI като решение на кадровия проблем.

„Професиите, които в момента AI заменя, са са изцяло свързани с интелектуален труд. Всяка една сфера има такива професии - вече навлезе в счетоводството, във финансите, в маркетинга и рекламата“, посочи Кръстев.

С изкуствения интелект ефективността и продуктивността на бизнеса ще скочат много, но ще има огромна безработица след 5 до 10 години, прогнозира той. Кръстев вижда бъдеще, в което нискоквалифицираните кадри ще бъдат заменени от хора, които знаят как да работят с AI, което ще доведе до масово интелектуално изместване във финансите, счетоводството, маркетинга и рекламата.

Събеседникът подчертава, че не AI сам по себе си ще замени хората, а хората, които владеят технологията.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.