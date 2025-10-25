Все повече служители в Германия използват "сенчест AI" в работата си

Все повече служители в Германия използват частни или неразрешени инструменти с изкуствен интелект (AI), т. нар. "сенчест AI“, на работното си място. Това показва ново представително проучване на дигиталната асоциация Bitcom сред 604 компании с над 20 служители.

Според изследването четири от десет предприятия поне предполагат, че служителите им използват частни AI приложения като ChatGPT, Midjourney и други генеративни инструменти, за да съкратят време при писане на имейли, обобщаване на документи или създаване на изображения за социалните мрежи.

В осем на сто от компаниите употребата на частни решения за AI вече е широко разпространена (при четири на сто през 2024 г.), а в 18 на сто е ограничена до единични случаи (при 13 на сто година по-рано). Още 17% от предприятията не са сигурни, но предполагат, че служителите използват подобни инструменти в работата си.

Изкуственият интелект се превръща в стандартна технология в ежедневието на хората. С разпространението на инструментите с изкуствен интелект, включително чрез смартфоните, нараства и желанието те да се прилагат в професионалната среда, коментира президентът на Bitcom д-р Ралф Винтергерст.

Той предупреждава, че "сенчестият AI“ крие риск от неконтролирана употреба, която може да засегне защитата на данните и търговските тайни, и призовава компаниите да въведат ясни вътрешни правила и да осигурят служебен достъп до одобрени AI решения.

Все повече компании създават правила и осигуряват служебен достъп

Днес една четвърт, или 26% от германските компании, вече предоставят на служителите си достъп до генеративен изкуствен интелект. Делът е най-висок при големите предприятия с над 500 служители – четиридесет и три на сто, докато при малките (от 20 до 99 служители) е 23%, а при средните (от 100 до 499 служители) – тридесет и шест на сто.

Още 17% от фирмите планират да осигурят такъв достъп, а 30% обмислят тази възможност.

В същото време почти една четвърт, или двадесет и три на сто, от предприятията вече са приели правила за използването на AI на работното място – значителен ръст спрямо петнадесет на сто през 2024 година. Още тридесет и едно на сто имат твърдо намерение да го направят, докато шестнадесет на сто не планират въвеждане на подобни правила, а двадесет и четири на сто все още не са разглеждали темата.

Препоръки на Bitcom

Асоциацията препоръчва на работодателите да включат ясни насоки за използването на изкуствен интелект в своите вътрешни политики – кои инструменти са разрешени, за какви цели могат да се използват, както и задължения за обозначаване на съдържание, генерирано от AI, уведомяване на работодателя при използване на AI в служебна дейност, спазване на правилата за защита на личните данни и търговската тайна и предотвратяване на нарушения на авторски права.

Данните са събрани от Bitcom Research в периода между 27 и 32 календарна седмица на 2025 г. чрез телефонни интервюта с 604 предприятия в Германия с минимум 20 служители. Проучването е представително за бизнеса и проследява нагласите към използването на генеративен изкуствен интелект на работното място.

/БТА/