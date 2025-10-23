AI служителите работят по 100 часа на седмица, за да спечелят новата технологична надпревара

Джош Батсън вече няма време за социални мрежи. Еденственият сравним прилив на допамин, който изпитва изследователят в областта на изкуствения интелект напоследък, е в каналите за работни съобщения на Anthropic в Slack, където проучва разговорите за теориите и експериментите на колегите си върху големи езикови модели и архитектура.

Батсън е сред група основни изследователи и ръководители в областта на изкуствения интелект, които са изправени пред безмилостна борба в опит да се справят с безкрайния цикъл на промени в търсенето на системи със свръхчовешки интелект.

В най-големите лаборатории за изкуствен интелект в Силициевата долина водещи изследователи и ръководители редовно работят 80-100 часа на седмица. Редица водещи изследователи сравняват тези обстоятелства с война.

„По същество се опитваме да съкратим 20 години научен напредък в рамките на две години“, казва Батсън, който е изследовател в Anthropic. Изключителни постижения в областта на системите за изкуствен интелект се случват „на всеки няколко месеца“, казва Батсън. „Това е най-интересният научен въпрос в света в момента“, допълва той.

Ръководители и изследователи в Microsoft, Anthropic, Google, Meta Platforms, Apple и OpenAI казват, че работата им е изключително важна в този решаващ момент от историята, докато се борят с конкурентите си и търсят нови начини да донесат изкуствения интелект до широката публика.

Някои от тях вече са милионери, но редица твърдят, че не са имали време да похарчат новопридобитите си богатства.

Конкуренцията за таланти в областта на изкуствения интелект се засили, когато Марк Зукърбърг започна да привлича най-добрите AI специалисти от конкурентите си, като им предлагаше пакети от възнаграждения за милиони долари. Това показа как работата на относително малка група изследователи и ръководители е един от най-ценните ресурси в света. Сега компаниите и самите служители се стремят да накарат тези хора да работят колкото се може повече всеки ден.

„Всички работят през цялото време, много е натоварено и изглежда не съществува естествена точка на спиране“, казва Мадхави Севак, изтъкнат изследовател в DeepMind на Google, в неотдавнашно интервю.

Някои стартиращи компании включиха очакването за над 80-часова работна седмица в трудовите си договори, казват запознати с въпроса източници. Но за много компании това не се е наложило, тъй като водещите специалисти в областта на изкуствения интелект са мотивирани от силната конкуренция и собственото си любопитство към нови възможности за модели.

В Meta членове на TBD Lab, новонаети служители, натоварени да развиват моделите за изкуствен интелект на компанията, работят близо до бюрото на Зукърбърг в централата на компанията в Менло Парк, щата Калифорния. В сряда тя съкрати около 600 работни места в подразделението си за изкуствен интелект.

Въпреки че дългите работни часове бяха обичайни сред стартиращите компании в различните времена на бум в историята на Силициевата долина, нуждата от крайно работно време в някои от най-големите компании в света беше относителна рядкост.

Работа 0-0-2

Най-натоварените периоди за мнозина възникват, когато работят по модели или нови продукти – тогава работното време излиза извън графика 9-9-6, а именно от 9 до 21 ч. шест дни в седмицата. Ръководител на стартъп шеговито нарече този график 0-0-2, т.е. от полунощ до полунощ с два часа почивка през уикендите.

Бързият темп на работа е съсредоточен сред относително малка група служители в различни компании, много от които се опитват да подобрят основните модели на изкуствен интелект или да внедрят нововъзникващите възможности в нови продукти. Тези малки екипи често работят по всяко време, дори след като много от по-нископлатените им колеги са си тръгнали, споделят служители.

Макар мнозина да споделят, че напрегнатият ритъм на работа ги изтощава и не им позволява да прекарват време със семейството и приятелите си, те също така многократно подчертават, че работят дълги часове по свой избор.

„Имаме всички тези добри идеи и знаем, че се състезаваме с времето. Не искаме идеите да останат неизследвани, затова когато имаме свободно време, работим по тях“ и търсим други нови идеи, казва Севак.

Компаниите в цялата долина започнаха да приемат служители, които са в офиса почти през цялото време. Някои осигуряват храна през уикендите, а други се уверяват, че служителите винаги са на място. Компаниите назначават „капитани“ на кратки смени, които внимателно следят резултатите от моделите, или за по-дълги периоди от няколко седмици, в които наблюдават разработването на продуктите, казват служители в областта на изкуствения интелект.

Данни от корпоративните кредитни карти на стартъпа в областта на управлението на разходите Ramp показват ръст в събота на поръчки от ресторанти в областта на Сан Франциско за доставка и храна за вкъщи от обяд до полунощ. Ръстът далеч изпреварва предишни години в Сан Франциско и други американски градове, съобщава Ramp.

Апарна Ченапрагада, главен продуктов директор на Microsoft в областта на изкуствения интелект, казва, че макар да е преживяла и преди моменти на изключителна неотложност в областта на технологиите, този път е различно.

В предишни времена на бум като дотком бума в края на 90-те години на миналия век или ускорения преход към мобилните телефони, когато се появи iPhone-ът, възприемането от потребителите е ставало в рамките на десет години или повече. С изкуствения интелект 90% от компаниите във Fortune 500 вече използват продукти с изкуствен интелект само няколко години след появата му, казва тя.

„Нърдовете са на мода“

Времето между научен пробив и пускането на продукт се сви от няколко години в миналото до „интервал между четвъртък и петък“ в ерата на изкуствения интелект, като създава огромно търсене, на което всяка компания се стреми да отговори“, отбелязва Ченапрагада.

Тя започнала да нарича тази допълнителна, неналожена ѝ отговорност, „втора смяна“, с която се сблъсква като ръководител. За да се справи с нея, тя създала собствени инструменти с изкуствен интелект, които имат за цел да ускорят работата ѝ, включително разширение за браузър. Всеки път когато отваря нов раздел, разширението я пита как би могла да използва изкуствен интелект, за да направи това, което върши в момента, по различен начин, споделя Ченапрагада.

Макар че в бранша се говори предимно за работни графици 9-9-6 или дори 24/7, тя насочила служителите на Microsoft към изкуствения интелект като решение за огромния обем от работа.

„24/7 не сте вие. Това би трябвало да е вашият изкуствен интелект“, отбелязва тя.

Батсън от Anthropic казва, че му е трудно да планира или да си прави работен график поради начина, по който се развиват моделите за изкуствен интелект и затрудненията да се предвиди как ще се държат. Процесът по-скоро прилича на еволюция, отколкото на инженерство, допълва той.

„Често не знаете какво ще извлечете от обучението, докато не разберете. И не знаете точно какво ще се случи, докато не го тествате. Дори тогава не знаете точно какво ще направи моделът, докато не го използвате на практика“, казва Батсън.

Той сравнява интензивността на преживяването с работата си в лаборатория за тестове по време на пандемията от Covid-19, когато координирал дейността на малка група международни учени, опитващи се да разберат пътя на вируса.

Заявената от компанията му загриженост за изграждането на етичен, съобразен с човека изкуствен интелект, подхранва работната му етика, казва Батсън. Той и колегите му се опитват „да видят дали можем да увеличим разбирането си по-бързо, отколкото се променят моделите, и мисля, че постигаме тази цел“.

Севак от Google казва, че ѝ е приятно, че водещите изследователи в областта на изкуствения интелект получават заплащане за своята интелигентност и работа, макар че много от тях остават мотивирани от самата работа.

„Много се радвам, че нърдовете са на мода“, казва Севак. Но повечето хора все още не са успели да променят начина си на живот, допълва тя.

„Не виждам промяна в начина им на живот. Никой не си взема отпуска... Хората нямат време за приятелите или хобитата си“ или за „любимите си хора“, казва Севак. „Те само работят“, отбелязва тя.