OpenAI пусна първия си браузър с изкуствен интелект

OpenAI – компанията, разработила чатбота ChatGPT, представи първия си уеб браузър с изкуствен интелект, като по този начин влиза в конкуренция в нова сфера с Google на Alphabet, съобщава Bloomberg.

Браузърът, наречен ChatGPT Atlas, е проектиран да предоставя по-персонализирано уеб преживяване и да изпълнява задачи като резервиране на полети и редактиране на документи от името на потребителя. Всеки път, когато потребител посещава сайт в браузъра, той вижда опция Ask ChatGPT (Попитай ChatGPT), което отваря странична лента за взаимодействие със съдържанието на страницата. Потребителят може, например, да отвори рецензия за филм, след което да помоли ChatGPT да я обобщи, или да намери рецепта и да помоли ChatGPT да му помогне да поръча необходимите съставки онлайн.

„Това е уеб браузър, базиран на изкуствен интелект, създаден около ChatGPT“, заяви главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, по време на събитие, излъчвано на живо във вторник. Той коментира, че изкуственият интелект „представлява рядка, веднъж в десетилетието възможност“ да се преосмисли браузърът.

В началото Atlas ще бъде достъпен в световен мащаб за macOS, заяви компанията, като има планове да се разшири към Windows, iOS и Android „скоро“. По-напредналите функции на AI агента засега ще бъдат достъпни само за платените потребители на ChatGPT Plus и Pro.

OpenAI се присъединява към нарастващия брой компании, които използват изкуствен интелект, за да преосмислят браузъра – продукт, създаден през 90-те години на миналия век. Perplexity AI наскоро пусна Comet – AI браузър, проектиран да действа като дигитален асистент, автоматизиращ задачите на потребителите. Opera и The Browser Company също интегрират повече AI функции в своите браузъри.

Акциите на Google поевтиняха с 4,8% след новината.

През септември Google интегрира AI модела си Gemini в браузъра Chrome. Наред с други задачи, AI на Google може да отговаря на заявки за предоставяне на обяснения за посетените уеб страници, да обобщава информация от няколко раздела и дори да възстановява някои от преди това затворените сайтове.

Google предприе хода две седмици след като американски съдия отхвърли предложението на правителството, което би принудило компанията да продаде Chrome. По време на съдебното заседание мениджъри от Perplexity и OpenAI заявиха, че биха проявили интерес към закупуването на Chrome, ако Google беше задължена да го продаде.