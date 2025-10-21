Докато се бори с конкуренцията от OpenAI, Anthropic се изправя и срещу правителството на САЩ

Стартъпът за изкуствен интелект (AI) Anthropic прави всичко възможно, за да е в крак с по-големия си конкурент OpenAI, който харчи пари с исторически темп с подкрепата на Microsoft и Nvidia. Напоследък Anthropic се сблъсква обаче с еднакво обезсърчаващ антагонист – американското правителство, пише CNBC.

Дейвид Сакс, рисковият инвеститор, изпълняващ ролята на крипто- и AI цар при президента Доналд Тръмп, публично разкритикува Anthropic за това, което той нарича кампания на фирмата в подкрепа на „визията на левицата за регулиране на изкуствения интелект“.

След като съоснователят на Anthropic Джак Кларк, който ръководи политическия отдел на стартъпа, тази седмица написа есе, озаглавено „Технологичен оптимизъм и уместен страх“, Сакс отправи критиките си към компанията в социалната мрежа X. „Anthropic прилага сложна стратегия за регулаторно завладяване, основана на всяване на страх“, написа Сакс.

Междувременно OpenAI се утвърди като партньор на Белия дом от самото начало на втората администрация на Тръмп. На 21 януари, денят след встъпването му в длъжност, Тръмп обяви съвместно предприятие, наречено Stargate, в което влизат OpenAI, Oracle и SoftBank и което ще инвестира милиарди долари в американска инфраструктура за изкуствен интелект.

Критиките на Сакс към Anthropic засягат самия фундамент на компанията и първоначалната причина за съществуването ѝ. Братята и сестрите Дарио и Даниела Амодей напуснаха OpenAI в края на 2020 г. и основаха Anthropic с мисията да изградят по-безопасен изкуствен интелект. OpenAI се появи като неправителствена лаборатория през 2015 г., но бързо се насочи към комерсиализация, като получи солидно финансиране от Microsoft.

Сега това са двете най-високо оценени частни компании за изкуствен интелект в страната. OpenAI е оценена на 500 млрд. долара, а Anthropic - на 183 млрд. долара. OpenAI е лидер на потребителския пазар на изкуствен интелект със своите приложения ChatGPT и Sora, докато моделите Claude на Anthropic са особено популярни в корпоративния сектор.

Що се отнася до регулациите, компаниите имат много различни гледни точки. OpenAI лобира за по-малко предпазни мерки, докато Anthropic се противопоставя на част от усилията на администрацията на Тръмп за ограничаване на защитите.

Anthropic многократно се е противопоставяла на усилията на федералното правителство да предотврати регулирането на AI на щатско ниво, най-вече на подкрепена от Тръмп разпоредба, която би блокирала подобни правила за 10 години.

Това предложение, част от проекта за „Голям красив законопроект“, в крайна сметка беше изоставено. По-късно Anthropic одобри калифорнийския законопроект SB 53, който би изисквал прозрачност и оповестяване на инциденти от AI компаниите, което на практика е противоположно на подхода на администрацията.

„Изискванията за прозрачност на SB 53 ще окажат важно въздействие върху безопасността на AI“, написа Anthropic в публикация в блога си на 8 септември. „Без тях лабораториите с все по-мощни модели биха могли да се сблъскат с все повече стимули да намалят собствените си програми за безопасност и оповестяване, за да се конкурират.“

От Anthropic не са пожелали да коментират темата във връзка с тази статия. Сакс не е отговорил на запитването за коментар.

За Сакс приоритетът в областта на изкуствения интелект е да се внедряват иновации възможно най-бързо, за да се гарантира, че САЩ няма да загубят позиции от Китай.

„В момента САЩ са част от надпреварата в областта на изкуствения интелект и основният ни глобален конкурент е Китай“, коментира Сакс в интервю на сцената на конференцията Dreamforce на Salesforce в Сан Франциско миналата седмица. „Това е единствената друга страна, която има кадрите, ресурсите и технологичния опит, за да ни победи в AI сферата“, добавя той.

Сакс категорично отрича да се опитва да пожертва Anthropic в процеса на развитие на изкуствения интелект в САЩ.

(Продължава на следващата страница)