Компаниите обвиняват AI за съкращенията на служители, за критиците това е "добро оправдание"

От технологични до авиокомпании, големи световни играчи съкращават персонал, докато въздействието на изкуствения интелект (AI) в реалния свят се проявява, плашейки служителите. Критиците обаче казват, че изкуственият интелект се е превърнал в лесно извинение за фирмите, които искат да съкратят персонала си, пише CNBC.

Миналия месец консултантската технологична фирма Accenture обяви план за преструктуриране, който включва бързо освобождаване на служители, които не са в състояние първо да се преквалифицират с изкуствен интелект. Няколко дни по-късно Lufthansa заяви, че ще се раздели с 4000 работни места до 2030 г., тъй като разчита на изкуствен интелект за повишаване на ефективността.

Salesforce също съкрати 4000 позиции за обслужване на клиенти през септември, заявявайки, че AI може да върши 50% от работата в компанията. Междувременно финтех фирмата Klarna намали персонала си с 40%, докато агресивно внедрява инструменти с изкуствен интелект.

Платформата за изучаване на езици Duolingo заяви, че постепенно ще спре да разчита на подизпълнители и ще използва AI, за да запълни празнините.

Заглавията са мрачни, но Фабиан Стефани, доцент по изкуствен интелект и служител в Оксфордския интернет институт, казва, че съкращенията на работни места може да са нещо повече от това, което изглежда на пръв поглед.

„Наистина съм скептична дали съкращенията, които виждаме в момента, наистина се дължат на истинско повишаване на ефективността. Това е по-скоро проекция върху изкуствения интелект в смисъл на „Можем да използваме изкуствен интелект, за да си измислим добри извинения“, коментира Стефани в интервю.

Стефани смята, че компаниите могат да се позиционират в сферата на технологиите за изкуствен интелект, за да изглеждат иновативни и конкурентоспособни, и едновременно с това да прикриват истинските причини за съкращенията.

„Може да има различни други причини, поради които компаниите трябва да се отърват от част от работната си сила... Duolingo или Klarna реално са основни кандидати за това, защото са наемали прекомерно по време на пандемията от Covid-19“, казва професорът.

Някои компании, които процъфтяваха по време на пандемията, „значително свръхнаеха“ и последните съкращения може би са просто „разчистване на пазара“.

„До известна степен това е уволнение на хора, за които не е имало устойчива дългосрочна перспектива, и вместо да казват: „изчислихме грешно преди две-три години, сега могат да използват търсенето на изкупителна жертва и да обяснят, че: „това е заради изкуствения интелект все пак“, добавя той.

Тази тенденция предизвика дискусии онлайн. Жан-Кристоф Бугле, който е основател на компания, дори обясни в популярна публикация в LinkedIn, че навлизането на изкуствения интелект в компаниите е с „много по-бавни темпове“, отколкото се твърди, а в големите корпорации „не се случва много“, като проектите с изкуствен интелект дори се отменят поради опасения за разходите или сигурността.

„В същото време има новини за големи планове за съкращения „заради изкуствения интелект“. Това изглежда като голямо извинение в ситуация, в която икономиката в много страни се забавя, въпреки невероятното представяне на фондовите борси“, коментира Бугле, който е съосновател на Authentic.ly.

Подхранване на страха от изкуствения интелект

Експертът по кариерно развитие Джасмин Ескалера твърди, че това прикриване „подхранва страна от AI”, като служителите по целия свят са притеснени, че работните им места ще бъдат заменени в резултат на навлизането на технологията.

„Вече знаем, че служителите са уплашени, защото компаниите не са честни, открити и комуникативни относно начина, по който внедряват изкуствен интелект“, коментира Ескалера пред CNBC. „Сега компаниите открито заявяват: “Правим съкращения заради AI”, което допълнително подхранва лудостта“.

(Продължава на следващата страница)