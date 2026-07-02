Безработицата в ЕС и еврозоната остава стабилна с лек спад на годишна база

През май безработицата в еврозоната е останала стабилна на ниво от 6,2% или без промяна спрямо април и малко под отчетените през същия месец на миналата година 6,3%. В целия Европейски съюз (ЕС) картината е сходна - 5,9% безработица, също без промяна спрямо предходния месец и с лек спад спрямо регистрираното през май 2025 г. равнище от 6%. Това показват данни на Евростат, публикувани в четвъртък.

Според оценките на статистическата служба през май 2026 г. в ЕС около 13,16 млн. души са били без работа, като близо 11 млн. от тях са в еврозоната. В сравнение с април се отчита лек спад - с около 40 хил. по-малко безработни в целия блок и 55 хил. по-малко във валутния съюз. На годишна база тенденцията също е положителна, като безработните са намалели с 82 хил. в ЕС и със 158 хил. в еврозоната.

При младежите на възраст под 25 години ситуацията е малко по-различна. В ЕС без работа са били около 2,92 млн. млади хора, а в еврозоната - 2,31 млн. Младежката безработица леко се покачва до 15,2% в ЕС, докато в еврозоната остава стабилна на ниво от 14,7%.

В по-общ план данните показват относителна стабилност на пазара на труда с леки, но постоянни признаци на подобрение в дългосрочен план, докато при младите хора ситуацията остава по-чувствителна и с колебания от месец на месец.