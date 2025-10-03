Васил Терзиев: Има интерес от големи оператори за концесия на „Топлофикация-София“

Кметът на София Васил Терзиев смята, че трябва да се придвижи процесът по концесиониране на „Топлофикация-София“.

„Моето мнение е, че трябва да има мъдрост и процесът по концесиониране на „Топлофикация София" да се придвижи, за да има нормален оператор с опит, който може да привлече международни финансови институции и да подкрепи голяма инвестиционна програма“, каза Терзиев пред журналисти, цитиран от БТА.

По думите му този процес включва и предоговоряне на дълга с държавата. „Много бихме искали да се отпише целият дълг, но държавата е категорична - тя е склонна да мисли за преструктуриране и описание на части от него, но не и за пълно анулиране. Всичко в тази посока е популизъм и няма да се случи", каза Терзиев.

Кметът отбеляза, че е необходимо преосмисляне на дефицитите в регулаторната рамка, които влияят върху финансовите резултати на дружеството. Терзиев каза, че има интерес от големи оператори, както и от финансиращите институции, като това, което предстои, е да се види дали ще има политически консенсус както на ниво София, така и на ниво държава.

Над 2 млрд. лева са задълженията на столичната топлофикация, допълва БНР. Общинските съветници от „Синя София“ са на мнение, че трябва да се върви към процедура за концесионирането на общинското дружество. Според Вили Лилков е необходимо да бъдат включени частни капитали. Общинските съветници от БСП няма да позволят да бъде отдадена на концесия столичната "Топлофикация", категоричен е председателят на групата Иван Таков. По думите му дружеството трябва да се модернизира.

Столичният общински съвет (СОС) реши заседанието, на което ще изслушат ръководството на „Топлофикация София”, да се гледа при закрити врати. Причината за решението е, че в рамките на заседанието ще бъдат представени документи, които са търговска тайна.

Единствената точка в дневния ред е изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателя на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова. Те ще представят информация относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество.