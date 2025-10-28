Топлофикациите: Съдът на ЕС не разбира формулата за дялово разпределение

Формулата за дялово разпределение на топлината енергия е математически издържана, но Съдът на ЕС не я разбира и затова посочва, че е нечестна и непрозрачна. Това е позицията, изказана от председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества у нас Кремен Георгиев пред БНТ. В края на миналата седмица европейската институция отбеляза в свое решение, че българските потребители трябва да плащат сградната инсталация, дори и да няма радиатори в коридорите, защото съществува топлообмен в сградите.

Според вещи лица, които са използвани от съда, обаче, прилаганата формула не отчита конкретните параметри на сградите (по Директивата за енергийната ефективност), а се залагат теоретични характеристики, които могат и да са много различни от реалните. Формулата също така не отчита вида на отоплителната инсталация, а самите потребители нямат представа за какво плащат.

Нещо повече - стига се до парадокса, че хора, които реално не потребяват услугата в жилището си (с изключени радиатори) плащат сметка за сградна инсталация и заради тези, които потребяват, но не плащат за услугата, отбеляза още Съдът на ЕС в своето решение.

Според Георгиев обаче съдът не е компетентен да коментира формулата на топлофикационните дружества, както и че има много съдебни решения, които са против изчисленията, но никой досега не е казвал какви са проблемите и как да бъдат решени те.

"Човек, който е далеч от енергетиката, ще намери в коефициентите на тази формула понятия, които не е чувал", категоричен беше той, но също така призна, че формулата не отчита всички елементи при предоставяне на топлинната услуга, както всъщност е записано и в съдебното решение.

"Ако прибавим още коефициенти, като дебелината на стените (което обаче влияе на топлообмена - б.р), то формулата ще стане още по-непрозрачна и съвсем малко, пренебрежимо, по-точна", обясни Кремен Георгиев.

Според него жалбите срещу "Топлофикация София" са много малко на фона на броя абонати и това показва, че хората не са недоволни от услугата.

Кремен Георгиев обърна внимание, че столичното топлофикационно дружество е единственото, което не е с частна собственост в България, но не смята, че промяната на собствеността ще реши проблемите. "Топлофикация София" е общинско дружество и според отчетите дължи повече от 1,2 млрд. лева на "Булгаргаз" за доставките за природен газ. Част от тези задължения обаче са наследени от времето, когато дружеството беше държавно.

"Във всички останали дружества от 20 години се инвестира в подобряване на мрежата, увеличаване на дела на комбинираната енергия, която прави поносими сметките за отопление", категоричен беше експертът и допълни, че при частните дружества много по-лесно се взимат инвестиционните решения.