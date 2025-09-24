Експерт: "Топлофикация София" да произвежда ток, а предоставянето на топлинна енергия да намалява

"Топлофикация София" трябва да бъде дружество за производство на електроенергия, да се модернизират газовите турбини и малко по малко функциите за предоставяне на топлинна енергия да затихват. Тази препоръка даде пред БНР Мартин Владимиров, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията.

Според него максимизирането на производството на ток ще покрие част от загубите на дружеството при топлоснабдяването.

„Сагата с "Топлофикация София" се повтаря всяка година и се използва като инструмент за политическо влияние от различни групи – политиците всяка година около септември-октомври се сещат какво се случва, а то реално е видно в докладите на регулаторите“, коментира той.

Енергийният експерт напомни, че „дружеството е в технически фалит повече от десетилетие, ако не две“. „Липсват всякакви идеи за реформи, за преструктуриране и „Топлофикация София“ функционира като социално предприятие“, подчерта Владимиров.

По думите му, загубите на дружеството по разпределение на топлинната енергия са колосални, като само по топлопреносната мрежа на София те са 20-25% и всяка година нарастват.

Владимиров съобщи, че при нулево изпълнение на инвестиционната програма за миналата година в "Топлофикация" има 20% ръст на разходите за заплати, затова призова да се затегне контролът върху изпълнението на инвестиционната програма.

"Миналата година са осъществени 0% от предвидените ремонтни дейности по тръбопроводите, а за 2023 г. – 9%", отбеляза той.

Според него потреблението на топлинна енергия в столицата е сериозен дял от общото използване на енергия в сравнение с другите за сметка на другите градове в страната.

Енергийният експерт посочи, че цената на топлинната енергия е по-ниска, отколкото е необходима, за да се изпълнят всички ремонтни и инвестиционни разходи, но не е по-ниска в сравнение с цената на топлинната енергия в Европейския съюз – 28-30 евро за мегаватчаса, колкото е и в България.

Той обясни, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да одобри разходи за подмяна на топлопреносната мрежа, но след като не се изпълнява инвестицонната програма се влоза в „параграф 22“.

Владимиров посочи, че „докато Българският енергиен холдинг покрива загубите на "Булгаргаз", които се генерират от задлъжнялостта на "Топлофикация София", това положение може да продължи вечно.

Енергийният експерт очаква техническите неизправности да стават все по-сериозни, а периодите, в които домакинствата няма да имат парно и топла вода, да се увеличават.

Той смята, че финансово „Топлофикация София“, като държавно дружество, трябва да се издържа от държавата. „По-разумно е попадане под шапката на Български енергиен холдинг като финансово управление, което ще разтовари и общинския съвет на София като отговорност“, препоръча Владимиров.

Той е категоричен, че сегашният модел на ръководството на дружеството не работи – „то не е компетентно и не се избира по начин, който да осигури най-добрия експертен съвет“.

Съветът му е да се преосмисли начинът за осигуряване на топлинната енергия в България и конкретно за столицата – „Топлофикация София“ тя трябва да се превърне в дружество за производство на електроенергия. За пример енергийният експерт съобщи, че най-големите приходи от продажби са от комбинирана топлинна и електрическа електроенергия, която „малко, по-малко се случва“.

Мартин Владимиров напомни, че София има огромен потенциал за геотермална енергия. Той смята, че в определени квартали на столицата използването на природен газ може да се замени с тези природни дадености.