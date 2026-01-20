Словашкият премиер призова ЕС да замрази въглеродния пазар

Премиерът на Словакия Роберт Фицо призова за замразяване на централния инструмент на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии, като заяви, че тази мярка е необходима, за да се смекчи натискът върху промишлеността и да се повиши конкурентоспособността на блока.

Фицо призова в писмо председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да обмисли спиране на системата за търговия с емисии на ЕС за период от четири до пет години. Тъй като блокът се придържа към амбицията си да намали въглеродните емисии до нула до средата на века, Фицо критикува климатичните цели на ЕС, като заяви, че те повишават цените на потребителските стоки и вредят на промишлеността.

„Бъдещето на ЕС зависи до голяма степен от това дали ще настояваме догматично за недостатъчно обмислени амбициозни климатични цели, които разрушават стратегическата европейска промишленост, или дали имаме силата и смелостта да направим значителни намаления“, заяви Фицо в отвореното писмо.

Подобно на други източноевропейски страни членки на ЕС Словакия отдавна се противопоставя на флагманската система за ограничаване и търговия с емисии, тъй като промишлените сектори в региона са по-зависими от изкопаемите горива. Изказването на Фицо подчертава нарастващите критики към системата на ЕС за търговия с въглеродни емисии в геополитическа среда, която поставя 27-членния блок в неизгодно положение по въпросите на сигурността и търговията, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да оказва натиск върху Стария континент.

Фицо, който посети Тръмп в резиденцията му в Мар-а-Лаго във Флорида през уикенда, посочи „ерата на груби нарушения на международното право и срива на световния ред. По-големите страни не чувстват необходимост да „вземат нашите позиции на сериозно“, отбеляза той в писмото.

Словашкият премиер обвини високите цени на енергията за затварянето на компанията за производство на алуминий Slovalco през 2022 г., въпреки че блокът разчита на значителен внос на алуминий от страни извън Европа. Правителството му планира да въведе програма за държавна помощ, за да подпомогне възобновяването на производството в завода, но Фицо заяви, че такава стъпка би изисквала „значително държавно финансиране“. Той заяви, че предпочита да се предприемат усилия на ниво ЕС за намаляване на цените на електроенергията.