IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

ЕС планира контрол върху цените за новия пазар на въглеродни емисии

Той е планират така, че ако цената на въглеродния диоксид достигна 45 евро, да бъдат пуснати допълнителни разрешителни за укротяване на цените

22:12 | 23.10.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейският съюз подготвя мерки за контрол на цените на новия пазар на въглеродни емисии в отговор на опасенията на правителствата, че програмата за намаляване на емисиите може да доведе до увеличаване на сметките за гориво. Това става ясно от писмо на еврокомисаря по климата, видяно от Ройтерс.

Политиката е насочена към налагане на цена от 2027 г. на емисиите, причиняващи затопляне на планетата, които се произвеждат от горива за отопление и транспорт, с цел да се насърчи преминаването към електрически автомобили и по-чисти системи за отопление на домовете. Приходите от схемата ще бъдат използвани за подпомагане на хората при плащането на сметки, субсидиране на електромобили и енергоспестяващи ремонти на домовете.

Но някои правителства се опасяват, че мярката ще предизвика съпротивата на гражданите срещу политиките за борба с изменението на климата, ако възприемат, че те повишават сметките им. Група от 19 страни, включително Чехия, Франция и Германия, поискаха от Брюксел тази година да въведе по-строг ценови контрол, за да се справи с този проблем.

„Разбирам опасенията относно несигурността за бъдещите ценови нива и ценовата волатилност в ETS2 (предстоящия пазар на въглеродни емисии) и до голяма степен ги споделям“, заяви еврокомисарят по въпросите на климата, нулевите нетни емисии и чистия растеж Вопке Хукстра в писмо в отговор на исканията.

Новият пазар на въглеродни емисии в ЕС е проектиран така, че ако цената на въглеродния диоксид достигне 45 евро, на пазара ще бъдат пуснати допълнителни разрешителни за въглероден диоксид, за да се укротят цените.

Предложение за удвояване на броя на издадените разрешителни

Хукстра заяви, че Комисията ще предложи удвояване на броя на разрешителните, издадени в този сценарий, за да достигнат потенциално до 80 млн. годишно през 2027, 2028 и 2029 г.

„Това ще отговори по-решително на проблема с неоправданите ценови повишения и ще подобри доверието в пазара, което е от ключово значение за планирането на инвестициите в декарбонизация“, се казва в писмото от 21 октомври.

Свързани статии

Комисията ще предложи също да се стартират по-рано, през 2026 г., търгове за разрешителни за емисии на въглероден диоксид, за да се предоставят на правителствата средства за инвестиции, които да помогнат на хората да преминат към по-чисти технологии.

Чешкият премиер Петър Фиала приветства плановете в сряда, но заяви, че иска Брюксел да стигне по-далеч и да отложи стартирането на пазара на въглеродни емисии.

Лидерите на страните от ЕС ще обсъдят новата климатична цел на блока за 2040 г. на срещата на върха днес, като ще се съсредоточат върху това какви средства или политики са необходими, за да се гарантира, че предприятията и гражданите могат да постигнат целта.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 22:12 | 23.10.25 г.
въглеродни емисии въглероден пазар икономиката на ЕС Волке Хукстра
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Екология и ESG виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 0
RoyBatty
преди 19 минути
Едно време с радост четях статиите в сайта, а сега се замислям не е ли по-добре да си пазя психо здравето
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 0
cyclop
преди 23 минути
"цените на новия пазар на въглеродни емисии"... "търгове за разрешителни за емисии на въглероден диоксид"... "новата климатична цел"... "разрешителни за въглероден диоксид"... "еврокомисарят по въпросите на климата" ЧЕСТИТА ТОТАЛНА ИДИОКРАЦИЯ!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още