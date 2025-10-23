ЕС планира контрол върху цените за новия пазар на въглеродни емисии

Европейският съюз подготвя мерки за контрол на цените на новия пазар на въглеродни емисии в отговор на опасенията на правителствата, че програмата за намаляване на емисиите може да доведе до увеличаване на сметките за гориво. Това става ясно от писмо на еврокомисаря по климата, видяно от Ройтерс.

Политиката е насочена към налагане на цена от 2027 г. на емисиите, причиняващи затопляне на планетата, които се произвеждат от горива за отопление и транспорт, с цел да се насърчи преминаването към електрически автомобили и по-чисти системи за отопление на домовете. Приходите от схемата ще бъдат използвани за подпомагане на хората при плащането на сметки, субсидиране на електромобили и енергоспестяващи ремонти на домовете.

Но някои правителства се опасяват, че мярката ще предизвика съпротивата на гражданите срещу политиките за борба с изменението на климата, ако възприемат, че те повишават сметките им. Група от 19 страни, включително Чехия, Франция и Германия, поискаха от Брюксел тази година да въведе по-строг ценови контрол, за да се справи с този проблем.

„Разбирам опасенията относно несигурността за бъдещите ценови нива и ценовата волатилност в ETS2 (предстоящия пазар на въглеродни емисии) и до голяма степен ги споделям“, заяви еврокомисарят по въпросите на климата, нулевите нетни емисии и чистия растеж Вопке Хукстра в писмо в отговор на исканията.

Новият пазар на въглеродни емисии в ЕС е проектиран така, че ако цената на въглеродния диоксид достигне 45 евро, на пазара ще бъдат пуснати допълнителни разрешителни за въглероден диоксид, за да се укротят цените.

Предложение за удвояване на броя на издадените разрешителни

Хукстра заяви, че Комисията ще предложи удвояване на броя на разрешителните, издадени в този сценарий, за да достигнат потенциално до 80 млн. годишно през 2027, 2028 и 2029 г.

„Това ще отговори по-решително на проблема с неоправданите ценови повишения и ще подобри доверието в пазара, което е от ключово значение за планирането на инвестициите в декарбонизация“, се казва в писмото от 21 октомври.

Комисията ще предложи също да се стартират по-рано, през 2026 г., търгове за разрешителни за емисии на въглероден диоксид, за да се предоставят на правителствата средства за инвестиции, които да помогнат на хората да преминат към по-чисти технологии.

Чешкият премиер Петър Фиала приветства плановете в сряда, но заяви, че иска Брюксел да стигне по-далеч и да отложи стартирането на пазара на въглеродни емисии.

Лидерите на страните от ЕС ще обсъдят новата климатична цел на блока за 2040 г. на срещата на върха днес, като ще се съсредоточат върху това какви средства или политики са необходими, за да се гарантира, че предприятията и гражданите могат да постигнат целта.