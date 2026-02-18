Китай се превърна в един от търговците на американския втечнен газ

След февруари 2025 година Китай не е внасял втечнен природен газ от САЩ след търговските спорове помежду им. Но китайските компании продължават да купуват суровината по силата на дългосрочните договори, сключени преди няколко години. Тези количества газ се препродават - основно в Европа, където потреблението се увеличи съществено след началото на войната в Украйна, пише колумнистът на Ройтерс Рон Бусо.

Той отбелязва, че от 2018 година насам китайски компании, сред които PetroChina и CNOOC са подписали близо 20 договора за доставка на втечнен природен газ с американски производители като Cheniere Energy, Venture Global и NextDecade. Те пренасочват количествата към други купувачи и все още могат да печелят.

САЩ предлагат гъвкави условия за своите купувачи

Една от основните причини е гъвкавостта на американските компании, които за разлика от повечето си конкуренти позволяват смяна на дестинацията на доставките, както и препродаване на газа на трети страни, включително и на търговци.

Изчисленията на Ройтерс показват, че от февруари 2025 година китайската PetroChina е получила 27 карго товара с втечнен газ и ги е насочила към Европа (23), Бразилия (2) и Бангладеш (2).

По данни на анализаторите от Колумбийския университет през 2025 година страните от Европа са купили 140 млрд. куб. метра втечнен газ, или това са количества, които доближават доставките на руския тръбен газ преди 2022 година. Около 60% от тези количества са от САЩ. Но европейският бизнес не е притеснен, че изпада в нова зависимост и германски енергийни компании например отбелязват, че договорите за доставка се сключват между компании, а не на държавно ниво, и при изключително търговски условия.

В последните години и други доставчици се появиха на пазара, което държи относително ниски цените на пазара в Европа. На нидерландската борса TTF цената а доставките през март достига около 30 евро за мегаватчас на фона на полупразните газохранилища в Европа и ниските температури в отделни части от континента.

Пазарите не са притеснени и за следващите месеци, когато Европа ще трябва да попълни резервите си от газ и дори оператори на газохранилища в Германия се оплакаха, че търговците и потребителите на газ нямат никакъв стимул да съхраняват газ, защото цените за доставки през следващата зима са на същото ниво, както и през лятото.

Забавената икономическа активност в Китай свива търсенето на газ

През 2025 година Китай е внесъл общо 67 млн. тона (между 91 млрд. и 92 млрд. куб. метра) втечнен газ, или с 14% по-малко спрямо 2024 година. Причините за този спад са комплексни - от една страна е намалената икономическа активност, но съчетана с бума при възобновяемите енергийни източници и увеличените количества тръбен газ от Русия.