Украинските дронове методично атакуват руските петролни терминали в Балтийско море

През последните седмици приходите от продажбите на руски петрол се повишават на фона на кризата на петролните пазари и частично сваленото ембарго от САЩ, сочат анализите на Bloomberg. От началото на март, когато започна конфликтът в Близкия изток, седмичните приходи от търговията с петрол се увеличават със средно около 500 млн. долара до около 1,71 млрд. долара.

През последната седмица (16-22 март) приходите вече достигат 2,46 млрд. долара благодарение на увеличените цени (с около 20 долара за барел) и количества - с около 160 хил. барела дневно до 3,6 млн. барела дневно от началото на март.

Данните показват, че доставките за Индия са напълно възстановени. Увеличават се и покупките от Китай, като данните показват, че количествата идват от новонатоварени танкери, а петролът, "съхраняван" в открити води, остава на високо ниво - 135 млн. барела, пише още Bloomberg.

"Дроново" ембарго

По време на среща с представители на петролни и газови компании руският президент Владимир Путин предупреди, че тези неочаквани приходи са временни и ги посъветва да си върнат задълженията към банките. След масирани атаки на украински дронове по най-големите пристанищни терминали в Балтийско море печалбите могат да се окажат и по-ограничени от очакваното.

В нощта срещу 24 март беше атакуван терминалът на "Транснефт" в Приморск и работата му е блокирана. Според публикации в социалните мрежи димът от горящите поне пет резервоара (от общо 18) на пристанището се разпростира на 300 км. В нощта срещу 25 март Украйна удари и по съседното пристанище в Уст-Луга, поразявайки завод за газов кондензат на "Новатек".

Руски военни анализатори съобщават и за още една сериозна щета при атаките - във Виборг (Ленинградска област) дроновете са попаднали в ледоразбивач. Ледоразбивачите също са важна част за доставките на енергоресурси през Арктическия път.

През февруари масирано бяха атакувани и петролните терминали на Русия в Черно море и беше блокирана работата на пристанището в Новоросийск.

Точността на тези удари и увеличеният брой дронове предвещават проблеми, предупреждават руските военни анализатори. Официалните данни на руското Министерство на отбраната сочат, че през миналото денонощие са свалени 590 дрона. Институцията не отбелязва колко са изстреляните.

В същото време ВВС на Украйна отчете рекорден брой дронове за денонощие - 948, което показва, че войната в страната продължава да ескалира. Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си обръщение за 1490-ия ден от пълномащабната война, че пробив в преговорите за мир засега все още липсва.

Украйна, Русия и САЩ трябваше да разговарят на 5-8 март в Абу Даби, но срещата беше отложена заради войната в Иран. В следващите дни страните не успяха да се споразумеят за мястото на разговорите.

Според източници на CNN Техеран е отказал да разговаря с досегашните представители на Белия дом - бизнес партньора на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, и настояват да преговарят с визепрезидента Джей Ди Ванс. Двамата са основните преговарящи и за Украйна и имаха среща с представителите на Киев през уикенда.

Уиткоф поддържа контакти с Кремъл и според изтекли разговори дори е съветвал как да се държат руснаците, за да спечелят доверието на Тръмп.