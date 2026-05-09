Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Вятърните турбини отчитат изненадващи печалби от войната в Иран

Високата цена на петрола отново показа нуждата от ускоряване на зеления преход в Европа, казват в сектора

15:15 | 09.05.26 г. 2
Снимка: Bloomberg LP
Производителите на вятърни турбини изненадват с по-високи от очакваното печалби за първото тримесечие на 2026 година, пише CNBC. Причината е войната в Иран, която повиши цената на петрола до над 100 долара за барел и това увеличи търсенето на възобновяемите енергийни източници.

Датският лидер на пазара Vestas съобщи, че приходите му се увеличават с почти 15% до 3,99 млрд. евро, а печалбата преди данъци (EBITDA) достига 400 млн. евро за първото тримесечие на годината. Това е най-доброто представяне на компанията от 2018 г.

Orsted, една от водещите компании за изграждане на вятърни паркове, също отчита увеличен интерес към офшорни паркове и съоръжения на сушата. Компанията отбелязва, че Европа потвърди нуждата да бъде ускорена зелена трансформация, а вятърната енергетика е основен компонент.

Новежката Equinor, чийто основен бизнес е в петролния и газовия съктор, обръща внимание на добри постъпления в "зеленото" ѝ звено след началото на кризата в Близкия изток. От компанията отбелязват пред CNBC, че войната в Иран определено е върнала фокуса върху декарбонизацията и независимостта от доставки на енергийни продукти.

Компанията обяви най-добрите си резултати за последните три години - приходите достигат 9,8 млрд. евро, а нетната печалба - 3,1 млд. евро. В отчета си тя съобщи също, че има и три големи вятърни проекта - в крайбрежието на САЩ, Полша и Великобритания. Британският проект ще бъде най-големият вятърен парк, когато бъде въведен в експлоатация.

Високата цена на петрола донесе неочаквано големи приходи за петролния сектор. От началото на годината сортът Брент е поскъпнал с около 40% и поредната компания, която надхвърли очакванията на пазарите през първите три месеца на годината, е Shell. Компанията има печалба от 6,92 млрд. долара, макар да отчита спад от 4% на добива на петрол и природен газ. Очакванията за второто тримесечие са за намаляване на добивите с 36% заради спряната работа на проекти за втечнен газ в Катар.

Последна актуализация: 14:56 | 09.05.26 г.
вятърни паркове цена на петрола кризата в Иран зелена енергетика
гъбко
преди 1 ден
Сигурно се пофффтарям , ама там един остров в гръцко , дето го споменавам още от преди ковида ... ами добре са си , ефффтин ток , вятърни турбини , батерии , електрички , електрифицират си и лодките ... :)))
гъбко
преди 1 ден
В Европа има едни от най-добрите условия за вятърни паркове , развита енергийна мрежа , развит пазар . Средната цена на добита вятърна енергия в датско е около 53 евро за МВт/ч , а в Европа около 80 евро за МВт/ч . Чиста работа ... :)))
