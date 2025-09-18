Спасиха от пресъхване езерото Сребърна с над 3 млн. куб. м вода от Дунав

Приключи специализираната акция по принудително прехвърляне на водни ресурси от река Дунав към езерото Сребърна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Дунавската вода вече е заляла напълно западния канал, местностите „Бабушкото блато“, „Драгановата локва“, прилежащите малки водни огледала и централното водно огледало.

С операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури и минимални нива на водите на река Дунав. Приблизителното количество вода, постъпило на територията на резервата, е над 3,038 млн. кубични метра.

По време на акцията ниските водни нива са създали благоприятна среда за хранене на редица водоплаващи птици. В момента на територията на резервата се наблюдават скитащи прелитания на сиви гъски, къдроглави и розови пеликани.

РИОСВ – Русе предприема още действия за подобряване на екосистемата - проучвания за изграждане на постоянна помпена система за изпомпване на води от река Дунав при необходимост, обследване на геологичните и хидрогеологичните характеристики на територията, обезпечаване на програма за драгиране на езерото и изнасяне на част от наносните отложения от езерната чаша и други.

Акцията за прехвърляне на водни ресурси от Дунав към езерото започна в началото на юли след обявяване на частично бедствено положение на територията на Община Силистра, когато беше сформиран кризисен щаб. За прехвърлянето на водите към езерото бяха използвани хидропомпени агрегати, осигурени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. В началото на септември в акцията се включи и „Водоснабдяване и канализация“ Русе ООД с безвъзмездно полагане на полиетиленови тръби, които ще останат на територията на резервата.