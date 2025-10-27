Бизнесът настоява депозитната система да се управлява с частен оператор

Доказано е, че добре функциониращите депозитни системи в Европа са частни и управлявани от индустрията – в 15 от 18 държави операторите на депозитните системи са неправителствени организации, създадени от производители и търговци. Това съобщи Анна Ларсон, директор „Развитие на кръговата икономика“ в RELOOP Platform, международна неправителствена организация специализирана в изследването, разработването и въвеждането на системи за устойчиво управление на ресурсите.

На семинар за „Въвеждане на депозитната система за опаковки от напитки в България – устойчив европейски модел“ тя представи европейския опит и добри практики при изграждането на депозитни системи за пластмасови опаковки от напитки и метални кенове.

Събитието бе организирано от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) с участието на международната и акредитирана от ООН неправителствена организация Reloop Platform, Съюзът на пивоварите в България, Сдружението за модерна търговия и Сдружение „За Земята“.

Моделите на управление

В анализа си на европейските модели и правните изисквания на европейския регламент Ларсон напомни, че всички държави от общността трябва да постигнат 90% рециклиране на пластмасовите бутилки и металните кенове до 2029 г. Международният експерт подчерта, че в Швеция, Норвегия, Финландия, Дания, Исландия, Латвия, Естония, Литва, Австрия, Нидерландия, Ирландия, Словакия, Малта и Полша частните депозитни системи, управлявани от индустрията, са доказали своята ефективност с устойчиви решения и иновации.

„Хърватия е единствената страна с държавно управляван оператор на депозитна система, създаден преди присъединяването ѝ към Европейския съюз, докато в Унгария функционира по модел на концесия, а Германия има децентрализирана, но все пак частна система“, съобщи Ларсон.

Според анализа на Reloop, представен по време на събитието, държавно управляваните системи биха застрашили постигането на по-добри екологични резултати, биха били по-малко финансово ефективни и не са съвместими с европейското законодателство. В същото време, системите, управлявани от индустрията, постигат до 90% нива на събираемост на опаковки от напитки в рамките на три години.

Анна Ларсон обясни, че те осигуряват същевременно и висококачествени материали за рециклиране в затворен цикъл и намаляват разходите на държавата, свързани с т.нар. „пластмасов налог“ към ЕС, който страните трябва да плащат за нерециклирани пластмасови опаковки. По този начин се постига и кръговрат на опаковките от напитки – от бутилките се правят нови бутилки, а от кеновете – нови кенове.

„Опитът на другите държави ясно показва, че депозитната система води до по-чисти публични пространства, по-високи нива на рециклиране, кръгов модел на опаковките и развитие на местната кръгова икономика, обясни още Ларсон. – Европейският опит показва, че когато индустрията управлява депозитната система, тя е прозрачна, самофинансираща се и изключително ефективна по отношение на разходите“.

Изборът на модел без финансиране от държавата

Жана Величкова, изпълнителен директор на браншовата организация Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), заяви, че индустрията е подготвена и обединена около необходимостта от изграждане на национална депозитна система по доказан устойчив европейски модел.

„Нашата цел е да реализираме система, която да бъде прозрачна, ефективна, управлявана от задължените по закон производители и търговци и която реално да постига високи екологични резултати, без да натоварва държавния бюджет“, коментира Величкова.

Тя отбеляза, че секторът е преминал през дълъг процес на подготовка, включващ анализ на най-успешните европейски практики, консултации с международни експерти и работа по организационен модел, напълно отговарящ на изискванията на европейски регламент. В него са заложени управлението на ключовите принципи на прозрачност, отчетност и ефективност, като именно върху тях се основава и предлаганият от индустрията модел за България.

Величкова е категорична, че депозитната система е най-ефективната форма за разширена отговорност на производителя, защото финансовата отговорност и управлението вървят ръка за ръка. По думите ѝ системата е планирана да се самофинансира използвайки и всички допълнителни приходи от продажба на рециклирани материали и непотърсени депозити, които ще остават в нея за покриване на разходите и подкрепата на процесите за развитие. „Системата, която предлагаме, е без печалба, тя не натоварва държавата, защото се финансира изцяло от производителите и същевременно осигурява пряка полза за гражданите, като всеки потребител получава обратно своя депозит при връщане на бутилката“, каза още тя.

Експертът поясни, че събраните материали ще бъдат чисти, което ще позволи използването им за производството на нови опаковки, така ще се постигне рециклиране в затворен цикъл. „Това е реално икономически изгоден устойчив модел, защото предотвратява загубата на суровини, намалява емисиите от транспорта и позволява проследимост на всяка опаковка“, добави Величкова.

Очакванията на потребителите

Изпълнителния директор на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова съобщи, че пивоварите и производителите на безалкохолни напитки работят съвместно по въвеждането на депозитната система в страната. Тя обаче обърна внимание, че между бизнеса и институциите, които трябва да регулират процеса, са налице много съществени различия във визията и моделирането на системата.

По данни от проучване на организацията 90% от българите на възраст между 15 и 69 години подкрепят въвеждането на депозитна система за опаковки. От тях близо 75% посочват, че са доволни от възможността да получат обратно депозита, чиято стойност се очаква да бъде около 20 стотинки или 10 евроцента.

„България има изключителен шанс да избере система, основана на ясен европейски законодателен регламент, подкрепена от гражданите и реализирана в атмосфера на обединена индустрия“, посочи Радомирова. Тя напомни, че въвеждането на законодателство за депозитната система е задължително условие за присъединяването на страната към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Как ще работи депозитната система

За всяка пластмасова бутилка или кенче, гражданите заплащат 20 стотинки или 10 цента над продажната цена. Ако искат да си върнат обратно депозита, потребителите трябва да измият бутилката или кенчето и да го върнат в определеното за това място. Когато става дума за големите търговци от големите вериги – там ще има машини за събиране на опаковките, а когато се връщат при по-малките търговци, там бутилките ще се събират ръчно.

След приемането на опаковките търговците ги предават на Център за преброяване и сортиране, от където се изпращат на преработвателите на пластмаса и алуминий, откъдето се връщат обратно към производителите.

За да съществува тази система е необходимо да се сформира един оператор, който събира депозита, индустриална такса от производителя и информация за количеството опаковки в системата. Операторът възстановява изплатения депозит на търговците, управлява непотърсените депозити и заплаща стойността на материалите на преработвателя.

„Ролята на търговците в управлението на депозитната система е ключова“, каза Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Той съобщи, че търговците ще начисляват възвръщаем депозит за всеки продукт, включен в обхвата на системата, като ясно ще обозначават неговата стойност върху ценовите табели – отделно от продажната цена. Освен това, те ще възстановяват депозита на всеки клиент, който върне опаковката, и ще събират празните опаковки, осигурявайки необходимите условия за това – място за приемане и временно съхранение, както и обработка от страна на персонала.

„Търговците не могат да се доверят на система, върху която няма да имат абсолютно никакъв досег и контрол“, заяви Вълканов във връзка с възможността депозитната система да бъде управлявана от държавата.

Рециклиране с частно финансиране

Ива Димитрова, координатор „Депозитна система“ в Сдружение „За Земята“, посочи, че в почти всички европейски страни депозитните системи се управляват от индустрията, а държавата изпълнява контролна функция. „Ако държавата е едновременно оператор и регулатор, това предизвиква очевиден конфликт на интереси. Кой ще санкционира държавното дружество, ако не постигне заложените цели? Защо трябва да се харчат средства от държавния бюджет за изграждане на системата, като бизнесът вече е заявил готовност да осигури финансирането ѝ?“, коментира екологът.

Димитрова съобщи, че между 2015 г. и 2024 г. у нас са изхвърлени над 760 хил. тона пластмасови опаковки, което е ресурс на стойност над 136 млн. евро. Конкретно за миналата година сдружението изчислява, че 207 броя са опаковките от напитки, на глава от населението, които не са били рециклирани. „Това възлиза на 1,4 млрд. броя годишно или два пъти обема на храм-паметник „Александър Невски““, направи сравнение тя.

Екологът прецени, че ако гледаме оптимистично и имаме работеща депозитна система през 2027 г., само за първите три години ще имаме 3,434 млрд. повече рециклирани опаковки, което означава, че до 2029 г. ще сме спестили 239,559 тона парникови емисии“.

Председателят на Съюза на пивоварите в България Владимир Иванов предупреди, че намеренията на правителството националната депозитна система да се управлява от държавно акционерно дружество е „планирана национализация“. Аргументът му е, че индустрия, която управлява 6 млрд. лева, ще се справи по-добре от държавен оператор.

Отлагане до 2027 г.

Реакцията на Иванов е по повод изявление на министъра на околната среда и водите Манол Генов преди две седмици, по време на годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България, че национална депозитна система за опаковки в България ще се осъществи през 2027 година с управлението на държавно акционерно дружество.

Това предложение обаче е в пълен противовес на решенията, които се обсъждаха в продължение на три години от широк кръг от заинтересовани страни в рамките на работната група, сформирана към самото Министерство на околната среда и водите. И досега не се разбра, защо през април тази работната група беше разпусната, точно преди да се обяви обществено обсъждане. Тогава от индустрията обявиха, че имат готовност да приложат въвеждането на депозитна система до две седмици.