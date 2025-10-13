Екоминистърът: Работим за въвеждане на депозитната система за опаковки от 2027 г.

Реалистичният срок за въвеждане на националната депозитна система за опаковки е 2027 г. Това съобщи министърът на околната среда и водите Манол Генов на дискусия за реформата в управлението на битовите отпадъци в рамките на годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Генов обясни, че догодина МОСВ ще проведе консултации с общините, оползотворяващите организации, браншови асоциации и ангажирани с процеса субекти, за да обсъдят кои видове дейности по управление на отпадъците ще влизат в депозитната система.

„Искаме в системата активно да се включат и общините. Целият процес от връщане на депозитната опаковка до нейното рециклиране е дейност, която трябва да се плати. Това е трудността в управлението на финансовия модел на цялата система“, обясни министърът, цитиран от пресслужбата на екоминистерството.

Според Манол Генов целта е да се съберат максимален брой опаковки – според данните общо в страната са около 40 хил. – 50 хил. тона, което, по думите му, не е голямо количество. „Единственият начин да успеем с тази цел е да стигнем до всяко село, всеки квартал и малък магазин, който желае да се включи. За малките магазини може да има подвижни вендинг автомати за събиране на опаковките“, каза още екоминистърът.

Той изтъкна, че депозитната система ще има и социално измерение, затова трябва да достигне до всеки магазин, до всеки потребител. „Ако се насочи системата основно към големите търговци, малките ще загубят бизнеса си, а държавата трябва да се погрижи и за запазване на работните места“, настоява Генов.

В МОСВ вече е готов проектът за промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), които скоро ще бъдат предложени за разглеждане. „Засега идеите на правителството са депозитната система да се управлява от държавно акционерно дружество“, съобщи министърът. Той смята, че при друго управление има риск парите да изтекат заради огромния обхват дейности и споменатото предизвикателство да не стигне до всеки потребител.

Манол Генов е категоричен, че „депозитната система не е панацея, а „патерица“ на всички дейности според принципа „замърсителят плаща“, затова е време да се въведе реална отговорност – този, който замърсява, трябва да поеме и разходите за това. „Иначе ни застрашават наказателна процедура и финансови санкции за държавата и общините“, предупреди той.

По думите му гражданите, които плащат, трябва да се убедят, че този е правилният начин и разделното събирането ще им пести пари. „За да се въведе принципът „замърсителят плаща“, трябват промени в Закона за етажната собственост, Закона за адресната регистрация и да се осигури достъп на общините до различни бази данни, така че експертите в кметствата да направят изчисленията“, настоява министърът.

Той отбеляза, че ако всичко се насочи към собственика и от там произхождат ангажиментите на ползвателя, общината трябва да изчисли таксата спрямо: определен адрес, определен самостоятелен обект в многоетажната жилищна сграда, като трябва да знае колко човека живеят в него.. Според него задачата не е лесна за кметовете и за да се справят, НСОРБ може да предложи и съответните промени в тези закони, за да могат да осъществят реформата.

Генов отчете, че темата има пряко отношение и към проблема с нерегламентираните сметища, затова настоява да има превенция, за да не харчат общините за почистването им. Той е убеден, че контролът на общините е занижен, а средствата за ликвидирането им са сериозен разход, който трудно може да се заложи предварително в бюджетите с точни цифри.

Министърът увери представителите на местната власт, че МОСВ ще бъде техен партньор, защото са на първа линия в екологичната политика, за която държавата има задача да осигури нужната нормативна, финансова и експертна подкрепа.