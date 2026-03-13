Китай даде зелена светлина за първия мозъчен чип за комерсиална употреба

Китай даде зелена светлина на първия по рода си инвазивен интерфейс продукт от типа мозък-компютър, съобщава Bloomberg. Това е ключов регулаторен етап в стремежа на китайските стартиращи компании да се противопоставят на американски конкуренти в областта на авангардните технологии като основаната от Илон Мъск Neuralink.

Китайският фармацевтичен регулатор - Националната служба за медицински продукти, заяви в петък, че е дала разрешение на Neuracle Technology (Shanghai) Co. за мозъчен имплант за възрастни пациенти, които са частично парализирани поради увреждане на гръбначния мозък. В клинични изпитвания продуктът на Neuracle за интерфейс мозък-компютър (Brain-computer interface - BCI) е помогнал на пациентите да подобрят способността си да държат и хващат предмети с ръце.

Фирмата е сред вълната китайски стартъпи, които създават технологии, позволяващи на хората да контролират компютри или други електронни устройства само с ума си. Тези компании получават силна подкрепа от държавата, която определи BCI като една от шестте стратегически индустрии на бъдещето в последния си петгодишен план. След като очерта целите си за създаване и отглеждане на водещи световни компании до края на десетилетието, правителството обеща да ускори регулаторния преглед и да създаде правила за възстановяване на разходите още преди продуктите да достигнат пазара.

Одобрението предизвика покачване на цената на акциите на няколко компании, свързани с BCI технологии, листнати в Хонконг, като Sanbo Hospital Management Group, Innovation Medical Management и Nanjing Panda Electronics.

Новоодобреният продукт на Neuracle, който според информацията е тестван при 36 пациенти, е цялостна система, включваща имплантирани мозъчни сензори, както и роботизирана ръкавица, хирургически инструменти, алгоритъм за декодиране на мозъчни сигнали, софтуер за медицинско тестване и софтуер за клинично управление. Той обаче е одобрен само за хора, които имат запазена някаква функция в горната част на ръката си – относително ограничено приложение в сравнение с по-усъвършенствани импланти, за които е доказано, че помагат на напълно парализирани пациенти да сърфират в интернет, да изпращат имейли и да играят видео игри.

Това ограничение произтича отчасти от дизайна на импланта на Neuracle, който има по-малко канали за откриване на сигнали и е поставен извън най-външната мембрана на мозъка в сравнение с други устройства, които имат повече канали или са поставени по-близо до мозъка.

Инвестициите в тази област се засилват в световен мащаб. Тази седмица Shanghai StairMed Technology – една от първите китайски компании, които започнаха клинично изпитване на мозъчен чип, сравним с предлагания от Neuralink – завърши кръг от финансиране от 500 млн. юана (72,6 млн. долара), воден от Alibaba Group Holding, като има планове за имплантиране на още 40 пациенти тази година. Gestala Chengdu Technology Co., която работи по различен подход, подобен на Merge Labs на Сам Алтман, също обяви провеждането на начален кръг на финансиране от 150 млн. юана.

В САЩ Science Corp. наскоро набра 230 млн. долара за комерсиализиране на своя имплант при слепота и разработване на още мозъчни устройства.