Не се продава: Китай влезе в сблъсък със САЩ за гръцкото пристанище Пирея

Контролният пакет акции на Китай в гръцкото пристанище Пирея – едно от най-големите в Европа, не е за продажба, заяви китайското посолство в Гърция, осъждайки коментарите на новоназначения американски посланик в Гърция Кимбърли Ан Гилфойл, предава Ройтерс.

Китайската държавна компания COSCO, която е един от най-големите пристанищни и корабоплавателни конгломерати в страната, притежава 67% от пристанището в Пирея, което е център на търговския маршрут, свързващ Европа, Африка и Азия. Тя финализира покупката през 2016 г. в разгара на гръцката дългова криза.

Администрацията на Доналд Тръмп в САЩ се стреми да отслаби влиянието на Китай върху световните пристанища и представя Гърция като европейски енергиен център.

„Много е важно... да имаме американска инфраструктура тук, за да подкрепим региона, за да подобрим производството на други пристанища и райони, за да балансираме китайското влияние с пристанището в Пирея“, заяви Гилфойл в интервю за гръцката телевизия ANT1 в петък вечерта.

„Мисля, че има начини да се заобиколи това... дали да се потърси начин за увеличаване на продукцията в други райони, или може би [пристанище] Пирея да бъде продадено.“

В рядко изявление китайското посолство отхвърли всякакви въпроси за продажба в публикация в социалната мрежа X късно в сряда, като заяви, че коментарите на Гилфойл са „неоснователни атаки“ и че гръцко-китайските връзки не могат да бъдат повлияни от трети страни.

„Съединените щати, с егоистични намерения, подтикват Гърция да прекрати договорните си задължения и да продаде пристанището“, заяви говорител на посолството в публикацията, добавяйки, че САЩ проявяват „менталитет от времето на Студената война“.

Пристанището „по никакъв начин не трябва да стане жертва на геополитическата конфронтация“, добави той.

Държавният департамент на САЩ не е отговорил на искането за коментар.

САЩ са заинтересовани да засилят присъствието си в Гърция, тъй като се стремят да увеличат износа на енергия в цяла Европа, за да противодействат на руското влияние. Те са изразили интерес към придобиването на дялове в по-малки пристанища. Актуализираното споразумение за отбрана между двете страни разширява достъпа на САЩ до военни съоръжения в Крит и на континенталната част.