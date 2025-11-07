Гърция подписа първата си дългосрочна сделка за доставка на втечнен газ със САЩ

Гърция подписа сделка за внос на 0,7 млрд. куб.м. втечнен природен газ годишно, която ще влезе в сила от 2030 г. и е първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ (LNG) със САЩ, целящо да замени вноса на руски газ в Европа.

Двадесетгодишното споразумение бе сключено, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Европейския съюз подписаха търговско споразумение през юли, като Европа се ангажира годишно да купува енергоресурси от САЩ на стойнсот 250 млрд. долара - петрол, втечнен природен газ и ядрени технологии - през следващите три години в стремеж да премахне постепенно вноса на руски газ от 2027 г.

Доставките ще бъдат по споразумение между най-големия гръцкият газов доставчик DEPA Commercial, енергийната компания Aktor и базираната в САЩ Venture Global LNG. Venture Global изгражда съоръжение за износ в Луизиана, каза пред Ройтерс старши вицепрезидентът на компанията Шайлин Хайнс.

Американски представители приветстваха сделката днес на енергийна конференция в Атина, на която Вашингтон заяви, че иска да замени през следващите години всяка молекула руски газ, влизаща в Западна Европа.

„Гърция беше в края на тръбопровод на доминирана от Русия система за енергийни доставки. Днес Гърция се превръща в отправна точка, входна точка за Европа за американската търговия с енергия“, каза министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт на пресконференция в Атина.

Гърция увеличи вноса на втечнен природен газ от САЩ от 2020 г., разшири газовата си инфраструктура и подкрепи схема за транспортиране на вносен газ от своите LNG терминали по все още недостатъчно използван тръбопровод до Украйна през България и Румъния, стремейки се да засили ролята си на транзитен маршрут към Европа, припомня Ройтерс.

Райт обеща да осигури доставки за Украйна тази година.

Гърция - център за доставките на природен газ от САЩ в Европа

Премиерът Кириакос Мицотакис представи днес плановете на правителството Гърция се стреми да се превърне във врата за доставките на LNG от САЩ към Европа на международна енергийна конференция в Атина, наречена "Партньорство за Трансатлантическо енергийно сътрудничество" (P-TEC), съобщават ДПА и гръцкият вестник "Катимерини".

В двудневната среща участват представители на повече от 20 европейски държави, както и министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм.

Русия не може да бъде надежден доставчик на енергия, заяви Райт, подчертавайки ролята на Гърция в променящия се енергиен пейзаж.

Мицотакис се съгласи, че забраната на руския природен газ е възможност за преобразуване на енергийната стратегия на Югоизточна Европа и допълни, че доставките на природен газ от САЩ ще играят основна роля в това.

На конференцията Мицотакис приветства задълбочаването на енергийното сътрудничество със САЩ, заявявайки, че Гърция се оформя като регионален център за доставки на природен газ и възобновяема енергия, пише „Катимерини“. Вестникът припомня, че американският петролен гигант ExxonMobil, гръцката енергийна компания HELLENiQ Energy и регистрираната в Лондон Energean подписаха вчера в Атина споразумение за проучвателни сондажи за природен газ в Йонийско море.

„Европа ще се нуждае от природен газ още много, много години напред“, каза Мицотакис на конференцията и допълни, че „затова има смисъл САЩ да гледат на Гърция като на входна точка за американския газ, който да задоволява потребностите на целия регион“.

„По-голямата част от газа, който идва в Гърция сега, не остава в Гърция, а е изпращан към трети страни“, отбеляза гръцкият премиер. „Ние се превърнахме в доставчик на енергийна сигурност за целия регион на Югоизточна Европа“, допълни Мицотакис, цитиран от „Катимерини“.

Той подчерта ангажимента на Гърция към Вертикалния газов коридор, който свързва Гърция с Украйна, Молдова, Словакия, България, Румъния и Унгария.

Мицотакис каза, че европейската забрана за внос на руски газ трябва да бъде приложена и предупреди, че газът от Москва „не трябва да влиза в Европа през задната врата чрез Турция“.

