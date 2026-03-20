Столична община ще инвестира над 224 млн. лв. във ВиК и ремонти на улици

Столична община е получила финално одобрение на проект за изграждане на ВиК инфраструктура от Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021–2027. Инвестициите обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София.

Проектното предложение, внесено в Управляващия орган на програма „Околна среда“ 2021–2027 след одобрение от Общинския съвет, е за инвестиция във ВиК инфраструктура с мащаб, какъвто не е реализиран през последните години. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от Столичната община е над 36 млн. лв. (18,4 млн. евро), както и допълнителни около 89 млн. лв. (45,5 млн. евро) за дейности по обновяване на градската среда. Общият размер на планираните инвестиции е над 224 млн. лв. (114,5 млн. евро).

„31 хил. семейства в Столична община ще бъдат свързани към нова канализационна мрежа и обновени водопроводи, като част от най-мащабната ВиК инвестиция в новата история на София“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

„Успяхме да защитим над 50 млн. евро безвъзмездно финансиране за ВиК мрежата на София, в какъвто мащаб досега не е имало. Преценихме, че размерът на инвестицията трябва да се увеличи, за да може след изграждането на инженерните мрежи улиците да бъдат завършени с нови настилки, тротоари и осветление. Предстои да стартира работа по строителството, за което сме обявили всички процедури“, добавя заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

След оценка на Агенцията за обществени поръчки Столична община обяви 20 процедури за избор на изпълнители, съответно, 10 за строител и 10 за строителен надзор.

Общо 10 са обектите, за които трябва да стартира изпълнение:

-изграждане на входящ колектор и съоръжения в райони „Искър“ и „Панчарево“;

-ВиК мрежи на кв. „Абдовица“, район „Искър“;

ВиК мрежи на с. Герман, район „Панчарево“;

-главен канализационен клон III на кв. „Горна баня“, район „Овча купел“;

-ВиК инфраструктура на с. Иваняне, район „Банкя“;

-ВиК инфраструктура на кв. „Илиянци“, район „Надежда“;

-ВиК мрежи на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“;

-доизграждане на ВиК мрежи на гр. Нови Искър;

-канализационна помпена станция в кв. „Орландовци“, район „Сердика“;

-ВиК мрежи на кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“.

Проектите предвиждат изграждане на нова канализация, както и реновиране на съществуващи водопроводи. Предвижда се с изграждането на новата мрежа да се подобри свързаността към канализационната система и водоснабдяването на около 31 000 жители. Паралелно с това ще бъдат подменени стари и амортизирани водопроводи. Столичната община ще инвестира допълнително в цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки и благоустрояване на градската среда.

Срокът за изпълнение на проекта по програма „Околна среда“ е до 31 май 2029 г.

Миналата година завърши изграждането на общо 86,4 км канализационна мрежа в 10 квартала и населени места на София, сред които „Кръстова вада – изток“, „Драгалевци“, „Суходол“, „Бенковски“, „Обеля“ и гр. Нови Искър, Банкя – кв. „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне. Инвестициите са извършени по проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, финансиран от Европейския съюз, с общ размер над 140 млн. лв.

Заместник-кметът Никола Лютов посочва, че с настоящия проект са предприети допълнителни мерки за качеството на работата. Заложихме допълнителни инвестиции, с който ще осигурим цялостно възстановяване на пътната настилка и тротоарите или направата на нови такива. Разширихме обхвата на проектите, за да избегнем дефицитите, които наследихме в предходните проекти и направихме нови договори за изпълнение, които защитават по-строго публичния интерес, казва също Лютов.

(БТА)