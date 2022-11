Лондон: Русия е разположила изтребители в Беларус

Според британското разузнаване във войната си срещу Украйна Русия иска да представи общия си съсед Беларус като съюзник срещу битката със Запада. Според доклад на Министерството на отбраната в Лондон се предполага, че Москва е разположила два изтребителя МиГ-31 и голям контейнер, защитен със земна стена, на беларуското летище Мачулищи. Министерството публикува сателитна снимка от 17 октомври.

Разполагането на изтребителя, наречен „Foxhound", вероятно е свързано с руските хиперзвукови ракети AS-24 „Killjoy“. Според НАТО тези ракети е почти невъзможно да бъдат прихванати с конвенционални средства за противовъздушна или противоракетна отбрана - оттук и прозвището.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/dc7nnzU0DU

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/fmm9Imtd3i