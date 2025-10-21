Саркози започва петгодишната си присъда с "Граф Монте Кристо" под ръка

Френският президент Никола Саркози влиза зад решетките днес, за да започне да излежава петгодишната си присъда за заговор за набиране на средства за предизборната си кампания от Либия, предава Ройтерс. Това е смайващо падение за бившия френски лидер, известен преди време с арогантността си и склонността си да бъде под светлините на прожекторите на световната сцена, допълва агенцията.

Саркози, който беше консервативен президент на Франция между 2007 и 2012 г., ще стане първият бивш френски лидер, който ще влезе в затвора след нацисткия колаборационист маршал Филип Петен след Втората световна война.

„Не се страхувам от затвора. Ще държа главата си високо вдигната, включително и пред вратите на затвора“, каза Саркози пред вестник La Tribune Dimanche, преди да започне да излежава присъдата си.

Достъп до телевизия, стационарен телефон и самостоятелен душ

Присъдата е кулминация на години на съдебни битки по обвинения, че кампанията му от 2007 г. е получила милиони в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален от власт и убит по време на бунтовете от Арабската пролет.

Макар Саркози да беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той беше оправдан по обвинението, че лично е получил или използвал средствата.

Той последователно отрича да е извършил престъпление и твърди, че делото е политически мотивирано, тъй като съдиите се опитвали да го унижат. Саркози обжалва присъдата, но поради естеството на наказанието той трябва да влезе в затвора, докато тече апелативният процес.

Бившият президент вече беше осъден по друго дело за корупция, в което беше признат за виновен за опит да получи поверителна информация от съдия в замяна на кариерни услуги, като излежава присъдата си с електронна гривна около глезена.

В затвора „Ла Санте“ в Париж, където в миналото са били задържани левият активист Карлос Чакала и панамският лидер Мануел Нориега, Саркози вероятно ще бъде настанен в изолационен блок, където затворниците се намират в единични килии и се държат на разстояние един от друг по време на дейности на открито по съображения за сигурност.

Условията са подобни на останалата част от затвора – килиите са с размери от 9 до 12 кв. м и след ремонтите вече разполагат със самостоятелни душове.

Саркози ще има достъп до телевизия срещу месечна такса от 14 евро и стационарен телефон.

„Граф Монте Кристо“ в списъка за четене

Саркози каза пред Le Figaro, че ще вземе три книги за първата си седмица зад решетките, включително „Граф Монте Кристо“ на Александър Дюма – историята на несправедливо осъден мъж, който замисля отмъщение срещу онези, които са го предали.

Решението за изпращане в затвора на бивш президент предизвика възмущение сред политическите съюзници на Саркози и крайната десница.

Но решението отразява промяната в подхода на Франция към престъпленията на „белите якички“ след реформите, въведени от бившото социалистическо правителство. През 90-те години и първото десетилетие на 21-и век много осъдени политици избягваха изцяло затвора.

За да противодействат на възприятията за безнаказаност, френските съдии все по-често издават заповеди за временно изпълнение, които изискват присъдите да започнат незабавно, дори по тях да текат обжалвания, коментират правни експерти и политици пред Ройтерс.

Лидерката на крайната десница Марин льо Пен получи забрана да се кандидатира за държавен пост съгласно същата клауза за „временно изпълнение“, докато очаква решението на апелативния съд в началото на следващата година.

Според допитване на института Elabe за телевизия BFM TV от 1 октомври 58% от участниците смятат, че присъдата е била безпристрастна, а 61% подкрепят решението Саркози да бъде изпратен в затвора без да се дочака изходът от обжалването.

Президентът Емаюнел Макрон, който имаше топли отношения със Саркози и съпругата му Карла Бруни, заяви в понеделник, че ще се срещне с него преди влизането му в затвора.