Никола Саркози бе осъден за финансиране на предизборната си кампания с либийски пари

Съд в Париж осъди бившия френски президент Никола Саркози по обвинения за криминален заговор във връзка с твърдения, че е приел незаконно финансиране за кампанията си през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предаде АФП.

Саркози, който присъстваше в съдебната зала, бе оправдан по отделно обвинение за корупция, но съдия Натали Гаварино заяви, че той е „позволил на своите близки сътрудници да действат с цел да се осигури финансово подпомагане“ за предизборната кампания.

Присъдата ще бъде обявена по-късно по време на съдебното заседание, като прокуратурата поиска 7-годишна присъда лишаване от свобода за лидера на Франция от 2007 до 2012 г.

Тримесечният процес в Париж разгледа обвиненията за това, което следователите нарекоха „корупционен пакт“ между Саркози и либийския режим на Муамар Кадафи, при който посредници доставяли куфари с пари до министерски сгради в Париж, за да финансират незаконно президентската кампания на Саркози през 2007 г., която в крайна сметка беше успешна.

В замяна на парите либийският режим е поискал дипломатически, правни и бизнес услуги. Саркози е трябвало да работи за възстановяване на международния имидж на Кадафи, заявиха прокурорите. Авторитарният либийски лидер, чието брутално 41-годишно управление беше белязано от нарушения на човешките права, бе международно изолиран заради връзките му с тероризма, включително бомбения атентат над полет Пан Ам 103 над Локърби, Шотландия, през декември 1988 г.

През 2007 г. новоизбраният Саркози прие Кадафи в Париж – първият западен лидер, който го посрещна с пълна официална държавна визита след замразяването на отношенията през 80-те години, заради статута му на парий и спонсор на държавен тероризъм.

/БГНЕС/