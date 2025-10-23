Валентин Маринов: Висока инфлация ще направи подкрепата за еврото в България неустойчива

Голяма част от българското население смята, че въвеждането на еврото е една от причините за инфлацията, а нейната устойчивост повишава инфлационните очаквания на икономистите. Този коментар направи д-р Валентин Маринов, ръководител отдел изследвания и стратегии на Г-10 в Credit Agricole, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него, ако този сценарий се запази и се стигне до по-висока инфлация, подкрепата за еврото ще стане неустойчива за голяма част от населението, което ще се превърне в един от най-значимите рискове за страната.

„Като се има предвид, че България е една от страните с най-голямо неравенство в доходите на европейско ниво, а голяма част от населението е относително бедно, има опасения, че подкрепата за Европа ще намалее през следващата година“, изтъкна той.

Според него, в допълнение към инфлационния риск, съществува опасност от липса на политическа стабилност в страната. Д-р Маринов отбеляза, че българското правителство се бори успешно със спекулацията, че приемането на еврото е двигател на инфлацията и е увеличило подкрепата за единната валута. Той обаче е категоричен, че тези усилия ще сработят, само ако има стабилно управление.

„Връщане на политическата нестабилност следващата година може да влоши политическите рискове за България и да ограничи подкрепата за еврото“, предупреди анализаторът.

Ползата от единната валута

По думите му, България има два основни позитива от приемането на еврото. „Първият е цената на трансакциите, свързани с валутния курс, която ще намалее значително. Предвид ролята на еврозоната като търговски партньор на България това може да бъде значителен позитив за страната“, отбеляза той.

Д-р Маринов очаква, че ползата от влизането на страната ни в еврозоната е увеличение на търговския поток и преките чуждестранни инвестиции в България. „Банковите преводи ще станат по-лесни, а финансирането на българските компании също се очаква да стане по-стабилно, евтино и надеждно“, обобщи анализаторът.

Той напомни, че България се присъединява към еврозоната в предизвикателен момент за икономиката на валутния съюз, свързан с търговската политика на сегашната администрация на САЩ към Европа.

„Предвид зависимостта на българската икономика от търсенето на стоки от Европа, това положение се отразява негативно и на перспективите за България. Ако то се влоши допълнително в глобален мащаб, ще нараснат рисковете от забавяне и на българската икономика“, смята д-р Маринов.

Дедоларизацията се отлага

Д-р Маринов коментира и финансите, свързани с валутните турболенции. „В началото на годината инвеститорите във валута имаха сериозни надежди за преход от долара към други валути, включително еврото, тъй като американските пари бяха засегнати от агресивните търговски и фискални политики на президента Доналд Тръмп“, припомни той.

По думите му теорията беше, че ще се стигне до агресивно изтичане на потоци от американския фондов пазар, затова и централните банки започнаха да намаляват активите си в долари в замяна на други ликвидни активи като еврото.

Д-р Маринов обясни, че данните за капиталовите потоци от последните месеци сочат, че САЩ привличат рекордно количество капитал от чужбина на своя фондов пазар, а в резервите на централните банки делът на долара леко намалява, но „реалният бенефициент от това е златото, а не еврото или друга фиатна валута“.

„Сега опасенията за дедоларизация се успокоиха. Инвеститорите вече не се тревожат за това. Същевременно надеждите, че фискалните стимули, особено в Германия, ще изиграят сериозна роля в подкрепа на възстановяването на Европа и засилването на привлекателността на еврото също не се оправдаха, тъй като европейските износители имат нужда от по-евтина валута, за да продават стоките си в чужбина“, добави анализаторът.

